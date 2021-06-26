快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

尚未接種第2劑AZ 陳時中：疫苗有餘裕就打

中央社 / 台北26日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，尚未接種第2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，這段時間疫苗有餘裕就接種，但非打疫苗殘劑，「沒辦法等到那個時間。」

屏東縣計程車司機群聚案病毒定序結果出爐，包括秘魯祖孫在內，12名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者中有6人感染最早在印度發現的Delta變異株，為台灣首見Delta本土病例；英格蘭公共衛生署（PHE）先前分析顯示，完整接種2劑疫苗，能有效預防Delta變異株導致的重症或住院。

陳時中於3月22日AZ疫苗開打首日，就已接種第1劑，目前已超過專家建議10到12週疫苗接種間隔時間。

陳時中下午在疫情記者會接受媒體訪問表示，一般來說，2劑疫苗可間隔12週以上，效果算還好。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾提醒他追加疫苗，但他說沒關係，等疫苗較有餘裕時再打。

指揮中心說，國外臨床試驗資料顯示，完成2劑AZ疫苗接種且間隔12週以上，保護力可達81％。

指揮中心目前開放5月9日前打第1劑AZ疫苗者，可在接種後10到12週追加第2劑。

不過，如果有出國急迫性，須於接種第1劑後8到10週追加疫苗者，指揮中心也開放可酌情提供接種，並建議回原接種醫院或衛生福利部疾病管制署旅遊醫學合約醫院接種。

截至24日，已3.3萬人完成2劑AZ疫苗接種，指揮中心預計未來4週內配送約6.9萬劑AZ疫苗給指定接種院所；民眾前往接種第2劑前，務必備妥疫苗接種紀錄卡與全民健康保險卡，如果遺失接種紀錄卡，可回原接種院所補發。

新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

違規打疫苗要罰？張顯耀遭高市開罰1.5萬 陳時中這樣說

疫苗殘劑開放接種 指揮中心籲就近預約較打得到

影／第一蔬果市場多攤位封鎖 陳時中下午視察

周玉蔻爆料「周末莫德納抵台」 陳時中一句話回應了

相關新聞

蔡英文今與證嚴法師視訊 保證積極處理慈濟捐疫苗計畫

慈濟慈善事業基金會今天發出聲明表示，盼同意比照台積電、永齡基金會授權慈濟採購疫苗。蔡英文總統在臉書表示，今天已經跟慈濟基...

Delta變異株威脅台灣 專家：防堵需疫苗覆蓋率逾八成

最早在印度發現的Delta變異株已進入社區，屏東群聚案中，12名染疫者有6人感染Delta變異株，國內出現Delta本土...

疫苗殘劑之亂 柯文哲批：不講清楚就搞得天下大亂

針對疫苗殘劑之亂，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，其實每一個打疫苗的都有登記，資料將來要備查，只要都是可以備查的，...

飛特立航空爆特權疫苗高階主管家人竟在內 民航局要查

國內疫苗仍不足之際，特權疫苗事件頻傳。有媒體接獲檢舉，指飛特立航空施打疫苗名冊中，有一半非屬員工，竟有高階主管家人、客戶...

台中還有8000劑AZ疫苗 盧秀燕：下周三75、76歲施打

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會指出，前兩天全市77歲以上長者都已注射完畢，目前還有8000劑AZ疫苗，要繼續向下年齡施打...

疫苗殘劑之亂！盧秀燕公布施打「三公」杜絕特權、公關

殘劑施打掀起全國亂象，甚至引發特權施打的疑慮。台中市長盧秀燕今天下午三時在台中市防疫記者會時公布殘劑施打「三公原則」，杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。