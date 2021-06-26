尚未接種第2劑AZ 陳時中：疫苗有餘裕就打

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，尚未接種第2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，這段時間疫苗有餘裕就接種，但非打疫苗殘劑，「沒辦法等到那個時間。」

屏東縣計程車司機群聚案病毒定序結果出爐，包括秘魯祖孫在內，12名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者中有6人感染最早在印度發現的Delta變異株，為台灣首見Delta本土病例；英格蘭公共衛生署（PHE）先前分析顯示，完整接種2劑疫苗，能有效預防Delta變異株導致的重症或住院。

陳時中於3月22日AZ疫苗開打首日，就已接種第1劑，目前已超過專家建議10到12週疫苗接種間隔時間。

陳時中下午在疫情記者會接受媒體訪問表示，一般來說，2劑疫苗可間隔12週以上，效果算還好。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾提醒他追加疫苗，但他說沒關係，等疫苗較有餘裕時再打。

指揮中心說，國外臨床試驗資料顯示，完成2劑AZ疫苗接種且間隔12週以上，保護力可達81％。

指揮中心目前開放5月9日前打第1劑AZ疫苗者，可在接種後10到12週追加第2劑。

不過，如果有出國急迫性，須於接種第1劑後8到10週追加疫苗者，指揮中心也開放可酌情提供接種，並建議回原接種醫院或衛生福利部疾病管制署旅遊醫學合約醫院接種。

截至24日，已3.3萬人完成2劑AZ疫苗接種，指揮中心預計未來4週內配送約6.9萬劑AZ疫苗給指定接種院所；民眾前往接種第2劑前，務必備妥疫苗接種紀錄卡與全民健康保險卡，如果遺失接種紀錄卡，可回原接種院所補發。

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