遭爆負責人打特權疫苗？蘊泉庄飯店：衛生局核定名單

新北淡水的蘊泉庄飯店遭爆料，在具有防疫旅館資格時，把非第一線人員列入施打疫苗名單，是打特權疫苗。蘊泉庄飯店董事長的父親劉明燿指出，當時觀旅局呼籲他們要去打疫苗，公司承辦人造冊送審，最後是衛生局核定名單，權力又不在他那，他到底違反了什麼。

蘊泉庄飯店去年3月作為防疫旅館，卻違規接待一般旅客，日前遭新北觀旅局開罰50萬元，並解除防疫旅館資格。不過，現在卻傳出在具有防疫旅館身分時，出現非第一線人員列入施打疫苗名單，還被觀旅局函送法辦。

劉明燿說，他女兒掛名董事長，他才是實際負責人，5月4日衛生局通知他們去打疫苗，之後觀旅局又來提醒，說公司內沒幾個人去打疫苗，因此呼籲員工趕快去報名打疫苗，公司會提供保險和假期，他之後就不管疫苗這件事。

劉明燿指出，由於疫情逐漸嚴峻，報名的人越來越多，公司負責承辦造冊的是20多歲員工，就把董事長、董事等人所有名單造冊並提交出去，若可以打疫苗就打，不可以就不要去，最後接到通知名單沒有問題，那還要質疑什麼。

劉明燿表示，他沒有耍特缺、走後門，名單交出去若是不能施打疫苗他堅持施打，那就是他自己不對，但權力是在市府手上，如果有名單不行刪掉他也沒意見，但怎麼演變成偽造。

另外有地產公司員工也納入施打疫苗名單，劉明燿說，員工都在同一個辦公室、工作也重疊，就像出納一職2家公司就只有1個人負責；施打名單是衛生局核定，但最後怎麼變成他要承擔責任，未來會由律師向檢調說明。

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