台積電、永齡捐疫苗 政院：已簽法律文件 不傷國家地位

台積電及永齡基金會洽購疫苗捐贈，行政院今表示，經評估2捐贈單位提出的方案和條件可行性，昨已簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。據了解，行政院方面要求，捐購贈台的BNT疫苗須是原廠包裝及標籤，且在採購當中不得矮化台灣的國家地位。

行政院日前宣布，政府將發函授權同意台積電及永齡基金會，直接向原廠或其代理商洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並且從原廠直接送抵台灣捐贈予政府。

行政院發言人羅秉成表示，經捐贈專案工作小組近日密集討論與合作，昨天政府與2捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

羅秉成表示，政府已完成此一階段承諾的協助事項，2捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要協助。

羅秉成說，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估2捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購特殊性與困難度，政府進行安排此一緊急的專案採購，感謝捐贈單位這段期間的努力，期望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

據悉，行政院近日積極研擬與台積電、永齡基金會所要簽署的備忘錄，並每日與台積電、永齡基金會的法務密集討論，而備忘錄中聚焦疫苗的標籤問題，須是德國BNT原廠製造，以及原廠包裝與標籤；同時，備忘錄也聚焦在國家地位問題，提醒採購中不得損害台灣國家尊嚴及地位。

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