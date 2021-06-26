快訊

直播／再增13死！今增本土78例 新北市36例最多

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電、永齡捐疫苗 政院：已簽法律文件 不傷國家地位

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

台積電及永齡基金會洽購疫苗捐贈，行政院今表示，經評估2捐贈單位提出的方案和條件可行性，昨已簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。據了解，行政院方面要求，捐購贈台的BNT疫苗須是原廠包裝及標籤，且在採購當中不得矮化台灣的國家地位。

行政院日前宣布，政府將發函授權同意台積電及永齡基金會，直接向原廠或其代理商洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並且從原廠直接送抵台灣捐贈予政府。

行政院發言人羅秉成表示，經捐贈專案工作小組近日密集討論與合作，昨天政府與2捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

羅秉成表示，政府已完成此一階段承諾的協助事項，2捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要協助。

羅秉成說，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估2捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購特殊性與困難度，政府進行安排此一緊急的專案採購，感謝捐贈單位這段期間的努力，期望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

據悉，行政院近日積極研擬與台積電、永齡基金會所要簽署的備忘錄，並每日與台積電、永齡基金會的法務密集討論，而備忘錄中聚焦疫苗的標籤問題，須是德國BNT原廠製造，以及原廠包裝與標籤；同時，備忘錄也聚焦在國家地位問題，提醒採購中不得損害台灣國家尊嚴及地位。

新冠疫苗

延伸閱讀

鴻海、台積電捐疫苗進一步 已與政府簽署採購所需文件

是否取消夏月電價增紓困貸款名額 政院24日拍板

傳三級警戒延至7月12日管制暫不鬆綁？行政院回應了

郭台銘、台積電能順利買到BNT疫苗？要看這三個關鍵

相關新聞

前立委張顯耀特權接種掀爭議 高市衛生局罰醫院30萬、罰張1萬5千元

義大醫院為前立委張顯耀施打AZ疫苗，引發熱議，院方昨晚宣稱張是集團協力廠商，依法列冊施打，靜候主管機關衛生局調查，高雄市衛生局剛對此表示，經查...

鴻海、台積電捐疫苗進一步 已與政府簽署採購所需文件

關於台積電、鴻海／永齡基金會捐贈政府BNT疫苗專案之進度，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，昨（25）日政府與兩捐...

殘劑預約量爆棚 至少連續打100天才有機會打完

殘劑一釋出，預約立刻被秒殺，基層診所則是電話被打爆，基層醫師直言，現在聽到電話鈴聲響起「真的會怕」，昨天一天造冊多達50...

台積電、永齡捐疫苗 政院：已簽法律文件 不傷國家地位

台積電及永齡基金會洽購疫苗捐贈，行政院今表示，經評估2捐贈單位提出的方案和條件可行性，昨已簽署完成開啟專案採購所必需的法...

永齡、台積電獲授權買疫苗 慈濟基金會喊話盼總統比照辦理

行政院昨與台積電、永齡基金會簽署完成開啟專案採購疫苗所必需之法律文件；同樣有意捐助500萬劑BNT原廠疫苗的慈濟基金會，日前送件申請，但被行政院回以難併案處理，慈濟基金會今天發布新聞稿，表示與台積電、永齡都是同一管道窗口接洽，以同一執行方式進行並且專案條件完全一致所提出之申請文件，懇請蔡英文總統比照授權採購疫苗。

視察新北肉品市場廣篩、打疫苗 侯友宜：目前都是陰性

北農與新北家禽合作社先後爆出確診者，新北市府今協調三重聯合醫院在新北肉品市場內成立機動篩檢站廣篩及施打疫苗。新北市長侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。