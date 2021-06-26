桃園疫苗接種計畫 鄭文燦：下一波時間點有２個可能

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議表示，桃園至今配賦的AZ疫苗有17萬餘劑，莫德納疫苗有1萬8千餘劑，在7月1日前會用罄，但中央疫情指揮中心公告的前六類接種對象可能還沒打不完，所以下一波接種計畫會以前六類接種對象、65歲以上長者和居家型照服員為優先。

鄭文燦也說，莫德納疫苗的儲藏保存方式較嚴格，配送不易，所以桃園下一波接種計畫時間未定，但大致有2個時間點，1個是7月1日，另1個是7月2日，由衛生局再做規劃。

另外，有關疫苗殘劑問題。衛生局表示，為免爭議及公平原則，以中央規定開放施打類別為優先預約對象。

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