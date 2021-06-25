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不只黃昭順！張顯耀也被爆打AZ疫苗 義大醫院這麼說

食藥署：國產疫苗專家會議 無固定名單

中央社 / 台北25日電

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美今天表示，國產疫苗專家會議除召集人以外，無固定專家名單，歷次開會都是依當次討論議題遴選並邀與會專家。

食藥署日前宣布，以「免疫橋接」作為國產新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的緊急使用授權（EUA）標準。

聯合報報導，食藥署專家會議從去年舉行至今，專家成員相對固定，但5月28日決定EUA標準關鍵會議中，原本16名學者專家有8人被替換。

吳明美晚間告訴中央社記者，國產疫苗專家會議除召集人固定由食藥署藥品諮議小組召集人鍾飲文兼任，其餘無固定專家名單。

吳明美說，歷次與會專家都自藥品諮議小組、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）與衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）等公開委員名單中，依專家專業領域遴選，必要時也會邀如中央研究院、國家衛生研究院、各大專院校及臨床專家學者。

吳明美表示，擬定初選專家名單後，食藥署逐一詢問出席意願，及是否可配合指定時間出席，並考量是否可能涉及須利益迴避事項後才確認，實際出席者須依規定簽利益迴避及保密同意書。

吳明美說，5月6日及28日專家會議都在討論國產疫苗療效評估方法，是討論審查原則，非審查特定廠商資料。

吳明美說，5月28日會議是討論細節並擬定審查基準，考量審查基準擬定，參與疫苗臨床試驗專家須利益迴避，才更換部分專家；另須討論統計方法設計，額外邀請統計學者與會，除此之外的出席專家仍與6日會議相同。

吳明美表示，會議專家名單選擇無關立場，會中也讓各出席委員充分自由表達意見；後續疫苗審查會議，將持續審慎以對，除臨床領域專家，也邀製程管控、藥毒理、公共衛生及法律等相關領域專家審議。

至於國產疫苗EUA相關送件與審查進度，吳明美表說，目前僅訂審查原則，審查資料高端疫苗生物製劑股份有限公司疫苗已送件，仍陸續補件中。

此外，中研院進行阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接種後中和抗體效價試驗，已在端午連假後完成受試者抽血，目前正進行相關分析，預計6月底有結果。

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