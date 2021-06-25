不知道該打哪支疫苗？ 毒理專家喊「我選AZ」：比較不會痛

國內疫苗加速施打，不過卻傳出多起案例為接種AZ疫苗後死亡，讓部分民眾感到擔憂而卻步。對此，毒理專家、中原大學生科系副教授招名威表示，若從國際上的各廠牌疫苗中評比，他會選擇接種AZ，原因就在於AZ的安全性和BNT、莫德納其實並無太大差異，但「打了比較不會痛」。

針對近期全台頻傳施打疫苗後死亡的狀況，招名威在臉書發文表示，以他個人的觀點來說，如果一定要從目前國際上可使用的疫苗中挑一支接種，他首先會排除中國及俄羅斯出產的疫苗，並選擇施打AZ。

招名威解釋，首先，AZ的安全性和BNT與莫德納相當，三者並沒有多大的差異，而他挑選AZ的最大理由，則是基於「打了比較不痛」。他進一步說明，AZ為腺病毒所做的疫苗，以水融性居多；BNT與莫德納則為mRNA疫苗，是油融性液體，這類型的疫苗注射進人體，就像打退燒藥一樣，較容易感到肌肉痠痛。

招名威指出，雖然很多人認為打AZ的死亡率較高，但其實目前並沒有任何數據證明其他廠牌的疫苗比AZ「更安全」；他強調，現今台灣能夠打到的疫苗，都沒有太大的差別，包含國產疫苗在內，只要國產疫苗後續能證明「保護力夠高」，基本上每一類接種都不會有問題。

至於各廠牌疫苗的保護力數據，招名威補充，根據國際期刊《Nature Medicine》近期發表的研究報告，從2020年12月到2021年5月間，全英國接種疫苗的近40萬人的PCR結果顯示，腺病毒和mRNA保護力的第一劑都超過6成、第二劑達8成，意即兩者都「已經證明有效」。

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