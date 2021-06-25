疫苗殘劑開放電話現場登記 台南高雄仍待研擬配套

指揮中心開放18歲以上成人預約候補接種最後一瓶疫苗殘劑。目前六都多開放電話現場登記再等通知前來施打，但實際能有多少人受惠難估算；台南、高雄市府則認為不會剩餘，仍在研擬配套。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，因應疫苗開瓶後有保存時間，每天最後一瓶疫苗殘劑將請各接種單位公告疫苗接種作業及開放候補名單登記。候補名單建議對象以其他符合優先接種的類別對象優先，另也開放尚未開放列入優先接種對象者也可登記，只要符合疫苗接種年齡、即18歲以上成人，即可預約候補。

台北市副市長蔡炳坤說，住在醫療院所附近的民眾、鄰居等可主動以電話及現場登記表達意願，就算接種順序還沒輪到、或是不在優先接種對象上也可以，如此一來醫院診所有殘劑時，就可以被通知施打。

據中央社記者實際試著預約北市殘劑，多家醫院及診所電話忙線中或無人接聽，或是接了電話但對細節不清楚，只有兩家診所表示可以留下姓名及手機號碼，等候通知。

新北市衛生局表示，即日起開放新北市27家醫院、29區衛生所、177家合約診所，提供民眾以各自規劃的電話或網路預約方式登記候補。接種對象為第1類至第10類的公費接種對象，及18歲以上的接種對象。

不過，新北衛生局也說，依中央規定的殘劑施打規則，無法預估每天可施打人數有多少。實務上操作交各醫療院所規劃執行。其中三峽恩主公醫院、衛福部雙和醫院、新北市立土城醫院都表示目前尚在規劃、討論。

桃園市政府表示，殘劑疫苗會優先提供原有開放對象與備援名單，不過當天疫苗開瓶後若仍有殘劑，才會開放候補名單接種，屆時將可透過電話向桃園市COVID-19疫苗接種計畫合約院所與衛生所預約登記後等候通知，但實際有多少殘劑施打仍難估算。

台中市衛生局長曾梓展表示，依全國疫情研商會議記錄，已於6月22日起開放殘劑施打，昨天共施打116人，分散於58處快打站，提供非1至6類人員施打；今天施打18人，分散於9處快打站，平均一處約僅有2人可施打到殘劑，但每天能替多少人施打殘劑不好算。

由於殘劑數量有限，中市府指出，迄今都是採民眾到現場候補施打方式，鑑於指揮中心對殘劑施打原則做出指引，市府將滾動式更新相關施打措施，並於明天記者會中再詳細說明殘劑施打原則。另殘劑候補名單第一優先為中央公告的7至10類公費疫苗接種對象、第二為18歲以上民眾等其他對象；接種殘劑人員的接種同意書空白處將註記「剩餘劑量使用者」，由接種單位備查。

台南市長黃偉哲表示，台南市儘量不會留下疫苗殘劑，市府也會把殘劑集中，但如何預約接種有待市府和醫療機構、診所開會討論。

台南市政府衛生局長許以霖說，疫苗殘劑開放預約接種，主因是有些縣市AZ疫苗施打狀況不佳，但台南施打率超過100%，對台南來說暫時沒有這個問題。「大船一直開過來，大家依序上船就好了」，不要緊張，不要擔心打不到疫苗。

高雄市長陳其邁表示，殘劑施打疫苗涉及公平性問題，市府仍需1天思考如何開放以及如何顧及公平性。原則上還是依風險高低劃分優先次序，例如65歲以上長者和1到3類人員風險最高，屆時可能會利用預約方式處理，詳細方式仍待規劃。

陳其邁說，殘劑運用相對複雜，要待明天跟醫師公會和醫療院所討論，思考完整配套措施。高市衛生局則指出，因高市試辦診所現行做法是預約後按名冊依序接種，一有殘劑馬上可依序找人接種，因此高市依現行操作模式應不會有殘劑。

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