病毒不斷變異中！ 醫曝最新「前5大症狀」：和打幾劑疫苗有關
本土疫情持續蔓延，全國加速疫苗接種。兒科急診醫師吳昌騰表示，病毒快速演變下，傳播能力和引發症狀正不斷改變當中，其中，有無施打疫苗、施打疫苗的劑次等變項差異，也會使患者的症狀出現差別。
吳昌騰在臉書發文指出，根據英國在2020年12月至2021年4月之間所做的分析統計，新冠病毒的傳播感染能力，以及這項病毒引起的症狀，將隨著病毒的進化變種而改變，且病毒所引起的症狀，還會因確診患者「是否接種過疫苗」以及「接種了多少次疫苗」而有所不同。
吳昌騰進一步指出，若病患為「接種過兩劑疫苗」卻仍確診的案例，前5大常見症狀依序為頭痛、流鼻涕、打噴嚏、咽喉痛及其他。他補充，這族群的個案中，持續性咳嗽的常見程度僅排在第8位，嗅覺或味覺喪失及發燒，則分別排在第11、12位。
吳昌騰繼續點出，「只接種了一劑疫苗」仍確診的個案，前5大常見症狀為頭痛、流鼻涕、咽喉痛、打噴嚏、持續咳嗽；最後，「從未接種過疫苗」的確診案例，最常見的症狀則是頭痛、咽喉痛、流鼻涕、發燒、持續咳嗽，而嗅覺或味覺喪失排在第9位。
吳昌騰提醒，這份調查說明過去大家所認知和記錄的新冠症狀，正在隨著病毒的進化而不斷改變；此外，他也提醒，根據報告結果，與沒有接種疫苗的人相比，打了疫苗後確診的人，更有可能出現「打噴嚏」的症狀，民眾需多加留意。
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