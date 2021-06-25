疫苗殘劑開放接種 指揮中心籲就近預約較打得到

疫苗殘劑即起開放預約，指揮中心今天強調，只有每天剩下最後一瓶、打不完的才算殘劑，建議在住家、工作場所附近就近預約，否則接獲通知也無法及時趕到院所接種。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，提高疫苗覆蓋率是控制疫情關鍵，但由於一瓶疫苗至少10人份，若民眾預約施打卻爽約，剩下的疫苗殘劑超過時效只能丟棄。

中央流行疫情指揮中心上午在全國防疫會議中決議，即起每天最後一瓶疫苗殘劑將開放所有18歲以上民眾預約，將請各接種單位公告疫苗接種作業及開放候補名單登記。

不過，究竟如何預約、是否有優先接種對象、是否有殘劑地圖等，各界仍霧煞煞。

指揮中心指揮官陳時中表示，各地政府針對疫苗殘劑預約都有不同預約管道，有些透過鄰里長預約、有的透過預約系統，民眾可自行尋求各地政府或各接種單位了解預約資訊。

陳時中強調，最重要的是殘劑不能隨意認定，例如不能把最後2瓶通通當作殘劑，必須按照列冊名單一路打到最後，如果真的有剩才能盡量運用、避免浪費，讓疫苗使用效率達到最高，其他的就由地方政府及醫療院所做最有效運用。

指揮中心副指揮官陳宗彥也說，以AZ疫苗為例，每天的最後一瓶至少要打6名預約的民眾，接種單位可先建立預約名冊，若真的有剩再依序通知，接種完畢後必須將資料上傳全國性預防接種資訊管理系統。

然而，外界擔心開放殘劑後，恐讓特權打疫苗狀況更嚴重。陳時中強調，最後一瓶剩餘幾劑都是剩下的，大家都可以打，沒有特權問題，也避免設限太多反而讓疫苗浪費，各界都不樂見。

此外，萬一居住縣市附近都沒有殘劑可打，可否跨縣市打。陳宗彥說，殘劑是每天最後一瓶剩下的量，可能只有1到2人打得到，一定是就近通知接種，不會有跨縣市的問題。

指揮中心發言人莊人祥解釋，指揮中心雖然沒有強制不得跨縣市打殘劑，但原則上，殘劑的量並不多，若診所通知接種後無法短時間內抵達，可能也打不到，因此還是建議在住家或工作場所附近就近預約。

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