雲林購買100萬劑BNT疫苗 期盼行政院協助

雲林縣長張麗善今天表示，盛弘醫藥股份有限公司昨日上午正式向食藥署遞件申請購買輝瑞BNT疫苗500萬劑，其中包括雲林縣委買的100萬劑，期盼行政院能儘速提供必要協助。

張麗善今天下午召開記者會表示，雲林縣採購新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗數量僅100萬劑，於國際疫苗商業採購市場上可謂微不足道，因此與花蓮縣、南投縣、台東縣政府共同委託盛弘公司代為採購BNT疫苗，盛弘公司昨日上午正式向食藥署遞件，總計申請購買500萬劑疫苗。

張麗善說，先前行政院堅持需提交「原廠授權書」，忽視國際商業交易行之有年的代理商制度，導致雲林縣自行採購疫苗產生諸多困難，期盼行政院能儘速提供必要協助。

張麗善指出，根據6月10日電視媒體民調顯示，34%的民眾表示最想施打BNT疫苗，19%選擇莫德納，10%選擇美國嬌生，7%選擇台灣高端，而英國牛津AZ及台灣聯亞則各有4%民眾選擇；因此雲林縣選擇購買BNT疫苗。

張麗善強調，美國已允許12歲以上的青少年施打BNT疫苗，台灣亦可參照美國作法，將BNT疫苗施打年齡層下修至16歲或17歲，使得BNT所能保護的群體範圍更大也更廣。

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