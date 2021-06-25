快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

哺乳媽打疫苗後女嬰亡 解剖初判不相關

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣蘇姓女子21 日施打AZ疫苗，返家擠母乳餵年僅2個月大女兒，隔天凌晨女兒口腔冒血，送醫不治；雲林地檢署今天解剖發現女嬰有呼吸道感染情形，初步認定死因與疫苗無關。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，日前相驗初步研判女嬰死因是溢奶窒息，但家屬有異議，所以今天下午解剖確認，發現女嬰有呼吸道感染、肺炎情形，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）快篩為陰性，死亡原因初步判定與母體打疫苗無關。

江金星表示，法醫已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。

蘇姓女子說，她在虎尾殯葬所工作，21日下午4時施打AZ疫苗後返家，晚間11時許餵2個月大的女兒喝母乳，22日凌晨3時許發現女兒口腔、衣領都是血，嘴角有白色泡沫，送醫後宣告不治，家人悲傷不已。

女嬰的外公表示，事情如此巧合，合理懷疑與疫苗有關，而且女嬰死亡前一天並沒有感冒，解剖卻發現有肺炎情形，希望能調查清楚，不要有類似案件再發生。

新冠疫苗

延伸閱讀

禁跨縣市打殘劑疫苗 陳時中駁特權：限制太多會浪費

供應不足施打量能低 越南下修疫苗接種率目標

德總理梅克爾接種AZ+莫德納 美仍不鼓勵混打疫苗

打疫苗前交代後事 蔣偉文爸爸超灑脫遺囑內容曝光

相關新聞

民眾今打爆醫院電話問殘劑 新北：疫苗不足、剝奪感重

中央宣布疫苗殘劑開放施打，新北副市長劉和然今在記者會指出，負責接種的醫療院所電話被打爆，就是因為疫苗不足，民眾相對剝奪感...

日本宣布追加贈台100萬劑AZ疫苗 估7月上旬到貨

日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後，再次捐贈台灣。茂木表示，運送時間預估將在七月上半月。

指揮中心拍板 疫苗殘劑開放優先名單向下施打

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，今天起施打單位每天最後一瓶的殘劑可以為尚未開放類別的接種對象施打，但若是非現...

新增14例打疫苗死亡案例 50多歲男接種3天後死亡

各地接種疫苗打氣提升，指揮中心今公布，新增14例COVID-19疫苗接種後發生死亡之不良事件，發言人莊人祥指出，當中包括...

向美藥廠洽購諾瓦瓦克斯疫苗？ 陳時中：都會積極洽談

疫苗除了輝瑞-BNT、嬌生、莫德納，又多了諾瓦瓦克斯（Novavax）新選項，其發布三期臨床試驗，發現其對新冠病毒、甚至...

施打殘劑相信醫生重倫理 柯文哲：不需架網站登錄啦

中央今開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑，需在同意書上註記是殘劑使用者，並上傳全國預防性接種系統。台北市長柯文哲表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。