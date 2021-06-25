哺乳媽打疫苗後女嬰亡 解剖初判不相關

雲林縣蘇姓女子21 日施打AZ疫苗，返家擠母乳餵年僅2個月大女兒，隔天凌晨女兒口腔冒血，送醫不治；雲林地檢署今天解剖發現女嬰有呼吸道感染情形，初步認定死因與疫苗無關。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，日前相驗初步研判女嬰死因是溢奶窒息，但家屬有異議，所以今天下午解剖確認，發現女嬰有呼吸道感染、肺炎情形，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）快篩為陰性，死亡原因初步判定與母體打疫苗無關。

江金星表示，法醫已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。

蘇姓女子說，她在虎尾殯葬所工作，21日下午4時施打AZ疫苗後返家，晚間11時許餵2個月大的女兒喝母乳，22日凌晨3時許發現女兒口腔、衣領都是血，嘴角有白色泡沫，送醫後宣告不治，家人悲傷不已。

女嬰的外公表示，事情如此巧合，合理懷疑與疫苗有關，而且女嬰死亡前一天並沒有感冒，解剖卻發現有肺炎情形，希望能調查清楚，不要有類似案件再發生。

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