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高嘉瑜喬疫苗爭議 民進黨團：調查仍在持續中

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自立法院民進黨團臉書直播
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自立法院民進黨團臉書直播

民進黨立委高嘉瑜爆出喬疫苗事件後，立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，黨團會進行調查。對於調查進度如何？劉世芳今於黨團記者會時回應，調查仍在持續中，目前檢調也正在調查北市相關診所是否涉及特權施打，「基於內部調查及檢調不公開，還是跟大家報告，有在持續調查中」。

對於民進黨團要調查是否感到灰心？高嘉瑜日前表示，「大家都是看新聞，有自己的評論、下判斷，不一定了解我們在想什麼，可能有一些誤解」，沒有什麼經不起檢驗的地方，黨團如果想要調查、檢驗，都有資料可以提供，相信他們都能了解轉達陳情是民意代表日常。

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