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時隔3周 日本決定7月中旬前再援台100萬劑AZ疫苗
日本外務大臣茂木敏充今天上午表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。
茂木敏充今天上午在例行記者會上表示，日本政府決定再提供台灣、越南各100萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）疫苗。
他5月28日在例行記者會上指出，台灣在311大地震（日本稱東日本大震災）時對日本進行各項捐輸，如今台灣面臨疫苗不足的情形時，日本認真研議支援方案。
茂木敏充6月4日在例行記者會上表示，日本決定無償提供日本製造的124萬劑AZ疫苗給台灣；15日宣布16日提供100萬劑疫苗給越南，並且檢討（研議）追加提供疫苗給台灣、越南，也研議透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供疫苗給外國。
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