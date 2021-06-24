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想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

金門開放9類疫苗接種 並建請提高莫德納疫苗配量

中央社 / 金門縣24日電

金門縣衛生局今晚表示，在中央同意授權下，即日起開放1~9類疫苗公費施打對象接種，無論戶籍和工作地點，都可預約接種。金門縣政府同時建議中央提高莫德納疫苗配送量。

新冠肺炎疫情尚未緩解，中央22日宣布自7月1日起開放至第8類。金門縣衛生局晚間表示，為提高疫苗接種涵蓋率，使民眾及早獲得保護力，縣指揮中心今天函請中央同意並授權金門縣開放擴大施打對象，獲中央同意；因此，即日起開放1~9類疫苗公費接種對象接種。

衛生局表示，金門縣共有9家合約院所提供接種服務，分別是衛生福利部金門醫院、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。所有合約院都採「預約制」，利用電話掛號；金門醫院同時使用網路掛號預約。

衛生局表示，只要符合以下9類身分，無論戶籍地點及工作地點，不受戶籍地限制，避免人員流動；衛生局也會每天在臉書官網公布各合約院所疫苗剩餘量，提供民眾參考。

此外，中央流行疫情指揮中心22日公布莫德納疫苗各縣市分配原則，衛生局表示，金門縣因人口結構不同、交通及天候等因素，縣府將提請指揮中心比照日本捐贈124萬AZ疫苗撥發離島比率，提高配送量。

衛生局指出，1到9類疫苗公費接種對象包含，第一類：醫事人員；第二類：中央及地方政府防疫人員、第一線處理遺體的工作人員；第三類：高接觸風險第一線工作人員；第四類：因特殊情形必要出國者（因公出國者、外交駐台員眷、代表國家出國之運動員或選手）；第五類：「住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構（含矯正機關工作人員）」及洗腎患者等。

第六類：包括75歲以上長者及孕婦；第七類：維持國家安全及社會機能正常運作者（需經各中央主管機關認定並造冊者送中央疫情指揮中心同意）；第八類：65到74歲長者；第九類：19~64歲具有容易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病。

新冠疫苗 金門

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