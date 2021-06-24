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新北增6例打疫苗後死亡通報 多有慢性病史

中央社 / 新北24日電

新北市今天新增6例施打新冠肺炎疫苗後死亡通報案例，年齡層介在70至94歲間，幾乎都有多重慢性病史。目前新北市通報累積39例。

新北市長侯友宜下午疫情直播記者會中指出，新北今天新增本土病例54人，當中以板橋11人最多，其次為中和8人、三重及五股各7人。

侯友宜表示，經分析感染源，還是以家戶27人最高、佔了50%；而在職場感染的19人當中，包括北農9人、環南市場3人、濱江市場1人等共計13人，顯見受北農群聚案波及影響深遠。

此外，新北市政府衛生局長陳潤秋表示，新北今天新增6起接種疫苗後死亡的通報個案，全市累計共39例，死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。

衛生局說，泰山區衛生所通報，91歲女性在6月16日下午接種，她身患多重慢性病，17日至21日期間正常作息，22日早上死亡。

淡水區衛生局通報，70歲女性6月15日在洗腎中心接種，身患多重慢性病，16日至21日時出現四肢酸痛，22日早上死亡。

鶯歌區衛生所通報，90歲女性6月18日在護理之家接種，身患高血壓，19日至21日正常作息，22日早上死亡。

板橋區衛生所通報2例，94歲女性於6月15日上午接種，身患有多重慢性病，16日至21日正常作息，22日下午死亡。另一名79歲女性在6月21日下午接種，身患有多重慢性病，21日至22日出現發燒，23日早上死亡。

三峽區衛生所通報，90歲女性在6月16日接種，身患有高血壓，17日出現血氧低及發燒，20日緊急送至醫院，21日早上死亡。

新冠疫苗 侯友宜 北農

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