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梅克爾混打疫苗！ 陳時中：需更多科學證據再評估

中央社 / 台北24日電
國際缺乏第1劑接種AZ疫苗、第2劑打莫德納疫苗資料，台灣暫不建議混打。歐新社
國際缺乏第1劑接種AZ疫苗、第2劑打莫德納疫苗資料，台灣暫不建議混打。歐新社

國際缺乏第1劑接種AZ疫苗、第2劑打莫德納疫苗資料，台灣暫不建議混打。面對德國總理梅克爾示範AZ疫苗及莫德納疫苗混打，指揮中心指揮官陳時中仍認為需更多科學證據。

國際陸續開放混打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，今年66歲的德國總理梅克爾（AngelaMerkel）在4月接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，第2劑已接受施打莫德納（Moderna）疫苗。

雖國內多名醫師不斷呼籲，指揮中心應盡快研議疫苗混打，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）以國際混打疫苗資料，缺乏接種AZ疫苗後，接種莫德納疫苗相關資料為由，20日否決AZ、莫德納疫苗混打提議。

隨著梅克爾接受AZ疫苗及莫德納疫苗混打消息公開，國內再次掀起混打討論，今天下午指揮中心記者會有媒體提問混打可能性，陳時中僅說，「有名人這樣做，但也有名人不是這樣做」，國內不是禁止混打，只是還沒開放，希望等科學證據更清楚，再評估開放可行性。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前多次說明，國際以接種AZ疫苗後，施打BNT疫苗居多，雖莫德納疫苗及BNT疫苗都是mRNA疫苗，但考量疫苗來自不同廠家，希望有更嚴謹科學證據，除接種AZ疫苗第一劑出現嚴重過敏反應者，暫時不開放一般民眾混打。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗 梅克爾 陳時中

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