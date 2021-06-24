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疫苗殘劑規定、公車司機先打？指揮中心25日討論

中央社 / 台北24日電
疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天上午召開的全國防疫會議，將和地方政府研議開放一般民眾施打疫苗殘劑，也會討論是否將公車、貨運司機納入優先接種對象。圖／新北市交通局提供
疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天上午召開的全國防疫會議，將和地方政府研議開放一般民眾施打疫苗殘劑，也會討論是否將公車、貨運司機納入優先接種對象。圖／新北市交通局提供

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天上午召開的全國防疫會議，將和地方政府研議開放一般民眾施打疫苗殘劑，也會討論是否將公車、貨運司機納入優先接種對象。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各行各業都盼能納入疫苗優先施打對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，明天上午召開的全國防疫會議中，將討論疫苗殘劑是否開放給優先接種對象外的民眾施打，也希望聽聽各地方政府的意見，希望訂出明確方向讓地方執行時有所依循。

另外，針對部分地方政府希望將公車司機、貨運司機納入接種對象，陳時中說，由於交通運輸是關鍵產業的一環，也會在明天會議中討論，凝聚共識後就能開放。

因應第一線醫護人員染疫風險比常人高，醫護也頻頻呼籲開放同住家人接種。陳時中坦言，確實有考慮將醫護家人納入接種對象，但考量身分訂定上會遇到一些困難，還有待進一步研究。

7月1日起，不分廠牌的新冠肺炎疫苗將擴大開放1到8類對象接種，外界擔憂若緩打潮持續，何時將再往下擴大接種對象。

陳時中說，下一步如何來開放必須由專家共同討論，根據當下的疫情狀況決定目標接種族群，例如染疫風險高的時候要先保護危險族群避免成為重症，風險低時則以恢復社會運作為主要方向。

陳時中也強調，指揮中心會朝儘速施打方向規劃，未來萬一施打率真的不理想，會保留一定疫苗量給特定的族群，然後儘快再往下開放。

因應最早在印度發現的Delta變種病毒，有專家建議追加施打第3劑。

陳時中指出，是否打第3劑必須根據科學證據而定，現在很多國際疫苗大廠都在進行打第3劑相關研究，但台灣連第一劑疫苗涵蓋率都不夠，未來等國外證據更清楚以後會再決定是否施打。

新冠疫苗 陳時中

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