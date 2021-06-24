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高端審委換一半？柯文哲看到陳培哲下場：不想多講話

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於護航高端過關一說，是否非空穴來風？柯文哲今天被問到這個問題，柯表示，看到陳培哲的下場，就不想多講話。圖／引用自直播
對於護航高端過關一說，是否非空穴來風？柯文哲今天被問到這個問題，柯表示，看到陳培哲的下場，就不想多講話。圖／引用自直播

食藥署疫苗療效評估專家會議，即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），但有知情人士爆料，審查委員於5月底大換血，傳出支持「免疫橋接」學者大舉進駐專家會議，疑似為國產疫苗護航。台北市長柯文哲今天表示，這個題目不要問我，看到陳培哲的下場，就不想多講話。

對於有知情人士指出，支持「免疫橋接」的學者早在5月28日大舉進駐專家會議，質疑要護航高端過關一說，非空穴來風。柯文哲今天被問到這個問題，柯表示，看到陳培哲的下場，就不想多講話。

新冠疫苗 陳培哲 柯文哲

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