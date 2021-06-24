EUA審查名單引爭議 反對黨籲公開透明

針對媒體踢爆食藥署專家會議名單大幅更換，恐影響緊急使用授權（EUA）審查的報導，食藥署早上駁斥審查會議更換專家的說法，並指出專家會議只是決策參考依據，與「審查會議」不同。但時代力量立委陳椒華強調，如果疫苗效力不高勉強通過EUA，根本無法控制疫情。藍營的國政基金會則批評免疫橋接標準太過草率，且未針對變種病毒超前部署。

食藥署一早發布聲明指出，媒體報導的2場專家會議均在討論國產疫苗療效評估，討論是否以免疫橋接原則，應用於新冠疫苗申請 EUA 的審查。5月6日第1次會議只是廣納專家意見，28日第2次會議則是進行審查標準的細節討論，就沒有再邀請參加臨床實驗的專家，並額外邀請統計專家參與。因此也不會有所謂「固定名單」，或是撤換不同立場委員的事情。

審疫苗不能強渡關山

不過時代力量與國政基金會在下午分別召開記者會。時代力量立委陳椒華表示，中國疫苗如科興、國藥，經過試驗後發現保護力才50%左右，如果疫苗保護力不夠，施打以後也無法完全根除疫情，像廣東近日又出現疫情，因此她希望EUA標準能夠更嚴謹，並應讓民眾先施打國際認證有效的疫苗，不要現在就強渡關山。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民則指出，28日的專家會議中，有中研院林宜玲研究員與國衛院副院長司徒惠康，前者參與臨床試驗、後者恐有利益衝突問題（國衛院董事長為陳時中），因此他們認為應該將審查委員名單再更換。

應以變種作為指標

另外，陳宜民分析，為何高端不是與同樣技術、高保護力的Novavax進行免疫橋接？AZ在國外的保護力與綜合性抗體比值都不高，如果以這樣的標準進行免疫橋接，是非常荒謬的事情，而且台灣很多臨床試驗都還是用原始病毒株，這次食藥署的標準是用ε變種病毒（加州），但目前疫情是大多是α變種（英國），他呼籲重新進行實驗。

另外他也建議政府要超前部署δ變種病毒（印度）。防疫學會理事長王任賢則建議，應該以公開、海選的方式徵選委員，否則民眾的施打意願也不會高。他指出，國際上對於免疫橋接都尚未有定論，而且過去是因為疫苗選擇不多，EUA標準才寬鬆，現在疫苗選擇多樣，EUA標準不應該繼續寬鬆。

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