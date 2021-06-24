盛弘申請購買疫苗 陳時中：藥廠幾乎只和國家往來

盛弘醫藥接受花蓮縣與南投縣政府委託申請購買輝瑞BNT疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於國際新冠肺炎疫苗供應量吃緊，各大國際藥廠幾乎只和國家往來。

盛弘醫藥接受花蓮縣與南投縣政府委託，今天上午由盛弘醫藥執行長陳美孜代表至衛生福利部食品藥物管理署送件，正式提出申請購買輝瑞BNT新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗許可與進口。

今天下午記者會中有媒體問及，以流感疫苗採購為例，中央也會同意地方自行與藥廠接洽採購，但如今地方政府想要採購新冠肺炎疫苗，為何中央流行疫情指揮中心態度卻不同，指揮官陳時中解釋，流感疫苗是例行性防疫物資，但新冠肺炎疫苗供應量吃緊，導致各大廠只和國家往來。

指揮中心疫情監測組組長周志浩進一步解釋，流感疫苗和新冠肺炎疫苗不同，流感疫苗多數都有取得各國藥證，新冠肺炎疫苗幾乎只有緊急使用授權（EUA），購買者要擔負義務差異大，也是為何各藥廠要求由國家接洽的主因。

另外，國內新冠肺炎疫情嚴峻，友好國家紛紛捐贈疫苗給台灣。前副總統呂秀蓮今天表示，「世界和平獎評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天致函總統蔡英文，表達願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞BNT疫苗。

對此，陳時中表示，現在還沒收到前副總統呂秀蓮提到的相關文件，會密切注意，收到文件後會儘速檢視資料。因為廠商幾乎不和國家以外團體往來，首要須確認的重點是釐清該團體確定成功採購可能性。

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