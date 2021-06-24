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北農：零批場承銷商及員工先造冊後接種疫苗

中央社 / 台北24日電

台北市政府22日宣布北農等5大批發市場工作人員全數接種疫苗，有承銷商反映僅1人可施打疫苗，北農今天表示，針對部分承銷商及其員工先造冊，後續列為接種疫苗對象。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，北市府22日宣布啟動批發市場專案，針對台北農產、畜產、漁產、花卉、環南等大規模批發市場工作人員規劃全數接種疫苗。

有北農批發市場承銷商反映，僅能1人施打疫苗，但攤位幾乎有3至4名從業人員。對此，北農今天發布新聞資料指出，針對批發市場人員接種疫苗規劃2階段執行，目前列冊共4790人。

北農表示，第1階段接種疫苗對象，包含北農員工590人，及登記在案的承銷商、送貨員、卸貨員、清潔員等，工作地點為拍賣場，且要先完成篩檢並為陰性，就安排接種疫苗，有部分承銷商已施打疫苗。

北農指出，第2階段是針對零售批發場，包含部分承銷商及其員工，零批場內1個攤位，包含承銷商約有3至4人，登記在案承銷商可先接種疫苗，至於員工，列為下一波施打疫苗對象，目前先造冊。

北農表示，零批場承銷商及其員工因工作需要，會跟民眾頻繁接觸，規劃先造冊，造冊完成後，將交由北市府市場處安排後續事宜，且會嚴格規範被造冊人員要為批發市場內攤商的員工。

新冠疫苗 北農

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