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高雄爆未滿18歲打AZ 黃紹庭：至少5機會可發現制止

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
圖為接種疫苗示意圖。記者卜敏正攝影／報系資料照
圖為接種疫苗示意圖。記者卜敏正攝影／報系資料照

高雄爆出2名在長照機構打工的16歲護專生，未被發現年齡不符，完成施打AZ疫苗。國民黨高雄市議員黃紹庭指，從造冊到施打過程中，高雄市府至少有5次機會可以發現並立即制止，卻都無人警覺。

根據中央流行疫情指揮中心規定，年滿18歲以上才能施打AZ疫苗，但高雄市卻傳出兩名16歲在高雄楠梓區一家養護機構打工的護專生，被機構一併造冊完成接種，事後兩人發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡」。養護機構坦承造冊疏失，高市衛生局指如有違規，將懲處開罰。

黃紹庭說，世界衛生組織（WTO）明文規定，在安全性及風險考量下，AZ疫苗只適合18歲以上的成人接種，但高雄市卻發生如此嚴重錯誤。

黃紹庭並指出，檢視整起護專生誤打疫苗事件，從造冊到施打過程中，高雄市府至少有5次機會可以發現並立即制止，施打前包括養護機構造冊時、市府核對疫苗施打名冊時都有機會發現。

另施打當天也有3次機會應可發現，包括報到時，所有施打疫苗者都要攜帶健保卡與身分證認證、醫生施打前諮詢時及最後醫護人員注射疫苗時，也仍有機會判定這兩位年輕臉孔是否已是成人，但卻一路渾然未覺，也沒人提出質疑。

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