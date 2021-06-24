小禾馨政風報告 議員看完覺得「高嘉瑜也沒這麼可惡」

小禾馨打疫苗事件惹議，還捲入立委高嘉瑜關說疑雲，另外，北市政風處給市長和市議會的調查報告還出現AB兩種不同版本。但市議員游淑慧指出，看完完整的報告後發現，衛生局基層人員充滿心酸，看完報告後她覺得立委高嘉瑜、小禾馨診所也沒這麼可惡，反而是衛生局為了達成市長任務，每天想如何把疫苗消耗掉，才是隱情和真相。

市議會民政委員會上午審查市府108年決算，議員秦慧珠也替衛生局抱屈，認為疫情期間，很多科室人員有點閒，例行業務都降載，或有些業務停止，但衛生、民政、社政的局處，工作量比平常多十倍忙翻，還搞到衛生局有人因憂鬱症請假。

游淑慧說，禾馨的政風報告AB版，給議會只有5頁，給市長的有25頁，這還只是報告主文，還有其他附件，卻只把主文的五分之一給議會，政風處不是應獨立行使職權？配合議會監督，但最後卻去問市長這種醜事要不要給別人看？政風是監督市府的人，有沒有搞清楚自己角色？

游淑慧也批給議會的政風報告寫得像流水帳，指誰沒按照規定，但看完完整的報告，發現市府同仁有很多心酸，看完後她覺得高嘉瑜委員也沒這麼可惡、小禾馨也沒這麼可惡，反而是市府同仁充滿辛酸，但怎麼給議員報告中都沒有，反而是柯文哲市長口中都是外面的人很可惡、來關說。

游淑慧說，在政風巧妙的文字下，變成一篇四平八穩的報告，把員工苦衷和隱情蓋下來，讓議員去生氣指責員工、小禾馨，這樣是太幫長官擦屁股、粉飾太平，政風處長不是新聞發言人。

她說，報告中有幾個人憂鬱症，壓力過大，報告裡面有講嗎？隱情就是衛生局要完成市長的績效，疫苗要打完，但公務員是按指示辦事，按行政命令辦事。

政風處長沈鳳樑表示，給議會不同版本，是因為此案，檢方還在調查。至於疫情期間的人力調配，祕書長陳志銘也表示，疾管科、衛生服務中心若有需求，都會向他反映，沒有問題。

商品推薦