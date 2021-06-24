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疫苗施打後猝死頻傳 藥劑生公會籲：5天內死亡發600萬

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿今與法律界及醫藥界代表舉行記者會，呼籲政府從速、從寬落實疫苗接種後救濟程序。圖／取自張其祿臉書直播
民眾黨立委張其祿今與法律界及醫藥界代表舉行記者會，呼籲政府從速、從寬落實疫苗接種後救濟程序。圖／取自張其祿臉書直播

國內接種AZ疫苗後的猝死案例頻傳，民眾黨立委張其祿今與法律界及醫藥界代表舉行記者會，呼籲政府從速、從寬落實疫苗接種後救濟程序。中華民國藥劑生公會全國聯合會理事長張振芳也指出，以實務經驗而言，施打疫苗後產生嚴重不良反應甚至死亡，後續都很難認定與疫苗直接相關，對百姓很不公平，他建議只要是施打新冠肺炎疫苗後5天內死亡內的案例，政府都可以發放600萬元的受害救濟金。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，疾管署設有「預防接種受害救濟」管道，因預防接種致死者給付金50萬至600萬元，無法確定者30萬至350萬元。

但張振芳指出，在基層服務超過40年，每年都會遇到施打疫苗後產生嚴重不良反應甚至死亡的案例，但在申請救濟上，一百件裡面不到一件會成功，解剖後幾乎都認定跟疫苗沒有關係，對百姓很不公平。

張振芳表示，若要證明關聯性，還要走解剖甚至訴訟等程序，耗時非常久，對死者家屬而言是種侮辱，更讓人覺得「政府給錢給得很不甘願」，希望政府放寬認定，接種新冠肺炎疫苗後5天內死亡者就發放600萬元，5天後死亡者，再依50到350萬元衡量給付金額。

合𠊙法律事務所陳妙真律師表示，建議政府成立基金，設定最低給付額度，只要接種後產生嚴重不良、死亡者，就從速、從寬發放，以免審議期間拖太久，救濟金訂再高民眾也看得到吃不到。

張其祿則表示，許多老人家平常待在家裡都沒事，為了提升全體防護力才走出家門接種疫苗，若接種後死亡，即便與疫苗本身無直接相關，也有相當高的間接關係，政府應從寬認定疫苗接種受害救濟，並建立醫療機關及接種疫苗單位通報與民眾回報的統一窗口，加強宣傳救濟及通報機制管道，另也要主動蒐集分析接種後症狀的因果關係，減少民眾疑慮，降低後續救濟爭議。

新冠疫苗

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