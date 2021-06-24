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「疫苗乞丐」在日本發酵？綠營：國民黨對不起全台灣人

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。
民進黨線上記者會。

美國、日本贈台疫苗，被國民黨批評台灣是「疫苗乞丐」，傳出日方檢討追加贈送疫苗，駐日代表謝長廷則說，有持續向日本政府澄清，但也坦言「可能會有變化」。民進黨立法院黨團指出，國民黨疫苗乞丐之說，已發酵到國際上，再三要求國民黨主席江啟臣回應，對外講清楚說明白，否則會對不起的是全台灣。

民進黨今辦線上記者會，黨團書記長羅致政說，對於國際捐疫苗，我們應該都要採取歡迎態度，扭曲、抹黑援助只會造成跟其他國家困擾，疫苗乞丐不只是侮辱自己，更羞辱其他國家，若使疫苗捐贈生變，現在使用疫苗乞丐的個人、政黨要負完全責任，國人也要有心理準備。

羅致政說，政府也會盡全力確保，國際對疫苗的協助，不會因為少數人受到影響，因為覺到大多數台灣人都是感謝再感謝，「疫苗乞丐問題，希望國民黨到此為止，不要再扯了」，請台北市議員羅智強不要再羞辱台灣，江啟臣若不出面約束，就是背書。

民進黨立委鄭運鵬說，國民黨的「疫苗乞丐」之說跟中國央視同聲一氣，第一要破壞台灣國際友邦疫苗支援台灣可能性，用「乞丐趕廟公」，趕走協助台灣的友邦；國台辦多次指出協助台灣民間取得中國疫苗，也沒看到國民黨說台灣變成中國乞討的乞丐，這種兩套說法根本是要綁死台灣國際空間。

民進黨團幹事長劉世芳說，「疫苗乞丐」之說已發酵到國際媒體上， 一而再再而三要求江主席回應這件事 ，否則會對不起全台灣，影響這股善的力量循環，但目前沒得到澄清道歉，江啟臣要對外說清楚講明白。

新冠疫苗

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