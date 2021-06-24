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美贈疫苗配發時間數量？柯文哲：我猜有些縣市已經知道

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午視察信義國中疫苗接種站，除了視察現場的平板系統建置，也慰問外籍長者打疫苗的狀況。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天上午視察信義國中疫苗接種站，除了視察現場的平板系統建置，也慰問外籍長者打疫苗的狀況。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天上午視察信義國中疫苗接種站，除了視察現場的平板系統建置，也慰問外籍長者打疫苗的狀況，不過美國贈台250萬劑疫苗，何時配發？柯文哲今天上午接受廣播專訪提到，新一批疫苗到底什麼時候下來？多少劑量目前都還沒有講，北市通通不知道，但柯也說，「我猜有些縣市知道，我是屬於不知道的縣市。」

柯文哲今天再度抱怨，這次打疫苗最痛苦，就是中央從來不先告知，何時疫苗下來？多少下來劑？「算了，我知道他在搞什麼」，柯說，第一次被突襲，就是突然下午四點通知要北市晚上給施打內容？搞得北市府第一次手忙腳亂，柯也酸高雄市，「人家卻一周前就發通知單，這麼厲害，還可以切到87歲？」

至於北市接下來的疫苗施打規畫，柯文哲說，目前台北市疫苗施打，若要超過四萬劑，就要開花博大型接種站，花博可以開十八線加打一萬一劑，加到台北市一天施打五萬劑。但他沒有浪費錢，若一天疫苗沒有到四萬劑，開花博接種站幹什麼？浪費錢幹什麼？

柯文哲說，他也賭中央的動作不夠快，因為他觀察，從疫苗抵台到發下來，預計需要七至十天時間，他也算過，只要三天時間，花博大型接種站就可以開設，北市府的計畫書都已經寫好了，柯說，「我本人非常節儉，不會浪費錢，若真的要搞我，就疫苗下來，慢兩天開始，還好，都可以應付。」

至於好心肝特權疫苗爭議，柯文哲說，他承認疫苗管理有問題，當時同仁還說，以前流感疫苗的簽核程序就是這樣，不過這就是缺陷，「他也認了，這就是管理不良。」

對於是否有跟立委高嘉瑜說，禾馨疫苗爭議，不把她的名字講出來？柯文哲說，他只是說「我們不會害你，怎麼有說，不會把你講出來？」

柯文哲再度表示，他有跟高嘉瑜說，這個案子紙包不住火，名字就寫在報告內，議員一索資就知道了，「與其被人家慢慢殺，慢慢凌遲，不如一次決戰。」甚至發言人也問柯，名字要不要由副市長黃珊珊講，柯文哲說，「不要，我自己處理，若是要得罪人的事情，為什麼要別人做，我自己處理就好。」

柯文哲說，台灣疫情還是要看疫苗什麼時候下來？他認為應該撐到九月，台灣還是應該有機會，因為現在美國已經打掉三億多劑疫苗，美國生產的疫苗，到時候生產的疫苗，不賣給台灣，要賣給誰？所以台灣疫情至少撐到九月。

新冠疫苗

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