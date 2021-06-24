嘉縣孕婦打莫德納疫苗 醫：孕期接種未顯示有安全顧慮

新冠肺炎本土疫情延燒，為保護孕婦及胎兒安全，嘉義縣衛生局提供嘉義長庚及大林慈濟各10瓶莫德納疫苗，昨天為孕婦開打，長庚採預約施打，開設接種莫德納疫苗孕婦專診，首日有21名孕婦前往接種，施打後感到安心。

嘉義長庚婦產科醫師陳兆瑜說，依婦產科醫學會諮詢要點所示，在懷孕期間接受COVID-19疫苗的臨床數據，未顯示有安全上的顧慮。

陳兆瑜指出，除非孕婦對於疫苗成分有嚴重過敏反應史、發燒或中重度疾病或18歲以下暫不宜施打外，大部分接種疫苗對孕產期婦女具安全性，不會增加相關併發症的風險，建議孕產婦女多接種，對哺乳中婦女也建議施打疫苗，不需停止或延後哺乳。

陳兆瑜表示，未預期的嚴重過敏反應很罕見，但有致命可能，疫苗注射後應觀察30分鐘再離開。此外，注射後請注意有無異常，如有持續嚴重不適，如發燒超過48小時、劇烈疼痛、噁心、嘔吐，視力改變、呼吸困難、下肢腫脹、皮膚紫斑、同時建議適度補充水分及注意胎動，如有異常，應儘速就醫。

本月中旬，中央流行疫情指揮中心首次配發嘉義長庚、朴子醫院、大林慈濟、灣橋榮醫等4家防疫專責醫院，共1100劑莫德納疫苗，施打對象以風險等級1及風險等級2的工作人員為主，優先安排醫院孕產期醫護人員接種，長庚及朴子醫院都有懷孕醫護人員施打，施打後無不適，感到安心。 嘉義長庚為孕婦接種莫德納疫苗，開設接種莫德納疫苗孕婦專診，首日有21名孕婦前往接種，施打後感到安心。圖／嘉義長庚提供

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