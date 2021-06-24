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年齡不符！兩名16歲護專生打AZ 發文「希望隔天不要死在家裡」

德國政商全力封殺的「下一個德意志女總理」？

台中打疫苗死亡高 為恤民情有洋蔥

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

台中市累計施打疾苗後死亡人數居全台數一數二，23日當天新增5位，自6月15日施打以來，累計已共有30人，總人數僅次於新北，引起關注。新聞局長黃國瑋表示，這是因為市府將任何一位施打後過世的市民皆納入計算，以維護市民家屬的權益；「別的縣市可能不見得會這樣做！」

從寬認定救濟

黃國瑋指出，會儘量將打過疾苗而過世的民眾皆納入統計，是因市長盧秀燕從寬認定救濟認為，市民如因施打疾苗後死亡，其家屬都很難過，難以釋懷，市府也因此成立案關懷計畫，提供法律扶助，送到中央提報相關單位審議，以釐清實際與疾苗施打之有無關連，並提出救濟；盧認為這是市民的權利，應給予協助。

衛生局長曾梓展針對23日新增5名施打疫苗後死亡的個案說明指出，此次新增疑似施打疫苗死亡共有4位女性，1位男性；年齡在65至97歲間，分別有心臟病、中風、糖尿病、高血壓。洗腎等病史。累計至今30名死亡案例，主要為70歲以上高齡且有多重疾病者。

直接間接死於疫苗

但曾任嘉義天主教聖馬爾定醫院醫療副院長、台中市林新醫院醫療副院長的許達夫醫師表示，全台幾天內施打疫苗後死亡上百人，他強烈認為與疫苗施打絕對有關，有些就算不是直接死於接種疫苗，讓高齡者走出去就可能是致死原因；他認為這是嚴重的錯誤政策。不能只是一直鼓勵長者出來打疫苗。

許達夫表示，全國普篩、開放民眾自行篩檢（德國檢驗劑只有新口幣100元左右），陽性者立即進一步PCR複檢及監控；更重要的是，要儘速完成70%的民眾注射疫苗，這些都務必要在兩個月內完成；否則染疫或年長者注射疫苗而去世的人，很多可能都是冤枉死的。

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