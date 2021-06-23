屏東增1打疫苗後死亡 73歲老翁長期住護理之家

屏東縣今天新增1例施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗後死亡案例，73歲老翁長期入住屏東市某護理之家，15日施打疫苗，22日不適送醫不治。

屏東縣政府表示，老翁有糖尿病，曾做過心臟繞道手術、膽囊結石開刀等，平時腳無力行動緩慢，多以輪椅輔助。

縣府表示，老翁15日下午在機構內由責任醫院入駐接種新冠肺炎疫苗，沒有抱怨不舒服；22日早上機構人員發現老翁冒冷汗、臉色蒼白，給予頭高腳低姿勢處置並協助喝水，之後又出現嘔吐，血壓仍偏低，送醫急救。

縣府表示，當時緊急會診心臟內科醫師，懷疑急性心肌梗塞，但因意識不清，無法執行心導管手術，經急救無效，22日下午宣告死亡，院方已開立死亡證明書，死因為心肌梗塞，醫院也已進行疫苗不良事件通報。

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