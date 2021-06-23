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屏東疫苗施打率降低 縣府下修施打年齡

中央社 / 屏東縣23日電

屏東縣政府今天表示，受氣候不穩等因素影響，屏東的疫苗施打率有降低趨勢，為讓更多人快速施打到疫苗，下修長者施打年齡，明天起，73歲 （原住民63歲）以上長者都可施打。

縣長潘孟安表示，「病毒不會等你打完疫苗才來」，根據中央流行疫情指揮中心調查，台灣至少要有70%到80%的人口完成疫苗施打，才能達到群體免疫，再次呼籲符合資格的民眾「快點來打，來了就打」。

屏東縣政府統計，縣內80歲以上長者的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率較高的鄉鎮，包括麟洛鄉、九如鄉及屏東市，都有5至6成的施打率。

接種率較低的鄉鎮有原住民鄉的來義、春日、三地門等，施打率都低於平均值49%很多，其餘如琉球鄉施打率僅28%，車城鄉及滿州鄉也都不到40%，枋寮鄉80至84歲的長者施打率甚至只有16%。

縣府表示，希望各村里長或村里幹事務必努力通知，讓民眾盡快接種，提升群體免疫力。

縣府並表示，屏東縣今天開始開放孕婦施打，全縣孕婦有3577人，今天預約接種孕婦約55人，都選擇莫德納疫苗。衛生局請孕婦務必先讓婦產科醫師完整評估後，再到全縣13家責任合約醫院或安和醫院、優生婦產科醫院預約接種。

縣府指出，屏東第一批獲撥的AZ疫苗2萬9000劑，已於20日全數接種完畢；第二批AZ疫苗1萬6400劑，至今施打6013劑，還剩1萬387劑；獲撥莫德納疫苗3500劑，已施打2190劑，還剩1310劑。

新冠疫苗

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