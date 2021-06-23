宜蘭孕婦施打疫苗 縣府提供計程車免費接送

宜蘭縣長林姿妙今天說，中央已宣布孕婦可施打新冠肺炎疫苗，為保護孕婦往返接種路途安全，即日起提供計程車免費接送服務，相關費用由縣府支付。

林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，凡是設籍在宜蘭縣的孕婦，若需要搭乘計程車前往接種中心施打新冠肺炎疫苗，可向縣內各社會福利服務中心洽詢。

林姿妙表示，宜蘭今天新增2例新冠肺炎確診個案。其中，案14265為70多歲男性，是長年定居美國的台灣籍退休人士，去年在美國確診，因症狀輕微，當時居家隔離觀察未住院治療。個案之後在美國完成2次BNT疫苗施打，今年5月7日在美國篩檢PCR為陰性，5月10日搭機回台灣，入住防疫旅館後，搭乘防疫計程車回宜蘭。

她說，案14265原預計6月底返回美國，因出國要持離境前3天檢驗報告，6月21日自費採檢為陽性。案14265曾於18日及21日搭乘台鐵區間車往返羅東火車站與宜蘭火車站，提醒當時同車民眾近期都應留意自身健康情況。

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