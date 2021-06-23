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北市開放孕婦接種莫德納 台大等6醫院尚可預約

中央社 / 台北23日電
圖為莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片
圖為莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片

台北市孕婦今天起可預約施打莫德納疫苗，副市長蔡炳坤表示，目前尚有台大、長庚、萬芳、北醫、三總松山、台大癌醫6家醫院，還有莫德納疫苗可以預約。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，蔡炳坤表示，孕婦可以選擇要施打莫德納（Moderna）還是AZ疫苗，今天起可以到21家醫院預約接種疫苗，其中台大、長庚、萬芳、北醫、三總松山、台大癌醫6家醫院目前還有莫德納疫苗。

蔡炳坤指出，因為莫德納疫苗之前都是提供第一到三類優先接種對象施打，配發下去的量有限，所以等中央再發下一批疫苗來，至少會讓有為孕婦開特別門診的院所都有莫德納疫苗，包含台大、三總、榮總、國泰、馬偕、新光、萬芳、長庚8家大醫院，為孕婦提供更友善的服務。

台北市長柯文哲表示，台北市75到79歲長者共7萬7195人，有預約施打疫苗的共1萬6438人，其中1萬1500人預約昨天施打，最後有9944人完成施打，接種率86.5%。

他說，明天會繼續替沒有預約的長者施打疫苗，呼籲長者，除非身體剛好有感染或慢性病急性發作，否則原則上還是打疫苗比較好。

柯文哲表示，疫苗不是萬靈丹，真的有人是已經打完第一劑後到第14天才發病，就算打完2劑並超過14天，仍不是100%保證不會得病，但整體而言疫苗仍是相當有效的防疫特效藥。

另外，台北市華興里長陳峙穎今天接受電訪表示，文山區某診所昨天因剩下殘劑，找第7類優先接種對象中的「高中職以下學校教職員與校內工作人員」去遞補，卻遭衛生局告知不能施打，因此合計報廢14劑疫苗。

蔡炳坤回應，高中職以下學校教職員與校內工作人員本來就屬於第7類優些接種對象，可能昨天中央增列第7類對象時讓基層產生誤會，會再進一步溝通。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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