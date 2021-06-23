桃園果菜及農產批發市場人員 納入疫苗優先施打

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園針對5大果菜市場進行全面篩檢，並將從業人員納入疫苗優先施打對象；孕婦接種莫德納疫苗部分，目前正協調組成疫苗計程車隊載運孕婦接種。

針對台北農產運銷公司發生新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件延燒，中央流行疫情指揮中心今天表示啟動「市場專案」，24日凌晨0時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，因應北農事件及中央啟動的市場專案，桃園針對市內5大果菜市場進行全面篩檢，目前已經完成桃園果菜市場及桃農批發市場從業人員426人篩檢，結果均為陰性。

鄭文燦說，這兩天將擴大篩檢中壢青果市場、果菜批發市場、龜山青果市場約1200人，並篩檢供應北農貨車司機50人，且將上述從業人員納入疫苗優先施打對象。

指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，7月1日起擴大疫苗施打對象，除了原有第1到6類對象可接種疫苗外，新增第7類接種對象、第8類65歲至74歲長者，以及已完成第1劑接種者可完成同廠牌第2劑接種。

鄭文燦表示，桃園目前打完第1劑疫苗的人有17萬2347人，完成2劑的有3802人，7月1日新一輪的疫苗接種開始後，會先完成75歲至78歲長者的高齡接種，開始前2天會先針對1到6類的合格名單預約接種，第3天開始進行長者分組接種，細節目前在規劃中。

鄭文燦也說，孕婦昨天起可到桃園市11家責任醫院施打莫德納疫苗，其中已有5家醫院開設孕婦專用時段，另有17家診所簽署合約，將獲配莫德納疫苗為孕婦接種，目前也在協調組成疫苗計程車隊，載運孕婦前往接種疫苗。

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