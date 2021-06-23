台南加強果菜市場防疫 1800名員工打疫苗

台北農產運銷公司出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，台南市政府除掌握曾到北農送貨人員外，今天安排轄下果菜市場員工接種疫苗，降低市場疫情風險。

台南市政府農業局長謝耀清表示，因應北農群聚染疫事件，台南市長黃偉哲指示農業局掌握台南市共同運銷情形及轄下2處果菜批發市場，已於6月初建立市場第一線人員名冊約1800人，列為優先施打疫苗對象。

謝耀清指出，台南市2處果菜批發市場分別為台南市農產運銷股份有限公司及台南市綜合農產品批發市場，所有列冊人員今天分別於成大醫院、新化區衛生所、麻豆區衛生所等地點，分批分流完成疫苗接種。

他說，農業局並掌握運送蔬果往北農的合作貨運行及人員共91人名冊，協助相關人員於今天下午到玉井區衛生所、明天上午在安南區衛生所接受PCR核酸檢測。

謝耀清指出，市府自5月起就要求各地區農會、合作社及批發市場落實防疫措施，加強場域清潔消毒，人員進出都要求配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，防疫設備及措施完善，農業局將持續督導轄內果菜批發市場落實防疫，降低市場疫情風險。

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