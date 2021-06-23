新北：傳統市場合法攤商接種 盼中央細膩指引

新北市府今天表示，三重與板橋2處果菜市場攤商與工作人員，有2200多人將陸續接種新冠肺炎疫苗。至於傳統市場合法攤商接種，盼中央指引更細膩嚴格明確，以降低爭議。

新北市府下午舉行防疫會議後線上直播，說明台北農產運銷公司發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，新北除全面篩檢新北果菜公司的三重、板橋兩處市場人員，今天起，也在三重小巨蛋體育館、板橋果菜市場開始為果菜市場人員打疫苗。

市府說，初始2200人造冊接種，會依需求補造冊，但也會嚴格把關，不允許趁機搶打疫苗。至今天中午為止，已施打約900餘人，預計在2天內接種完畢。

中央流行疫情指揮中心今天表示，啟動「市場專案」自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，也不得施打疫苗。專案也將推動北、北、基、桃批發市場從業人員逐步施打疫苗。

第七類接種對象中，包括北北基桃的傳統市場合法攤商，媒體今天在記者會中詢問，對象要如何定義，且避免引起爭議或亂象。

市長侯友宜說，新北公有與民有市場有168處，包含各型態各類都有，有些有自治會，部分沒有自治會，也有些是在道路外攤商，匡列施打對象會面臨挑戰。

侯友宜說，但只要中央下令且訂定更細膩的執行辦法，嚴格、明確與公平的機制，讓全國民眾可受公評，地方一定全力以赴克服困難，執行才不會有爭議。

新北市府衛生局長陳潤秋說，至於各診所24日開始接種疫苗前，疫苗到貨沒有問題。衛生局今天接獲各區衛生所通報6例接種疫苗後死亡案件，累積至今，新北統計共33例。

衛生局表示，6件接種疫苗後死亡案件通報分別為，案1為新店區通報，78歲男性，14日上午在護理之家接種，身患有高血壓，15日起至20日出現疲倦感，21日上午出現臉色蒼白，當天上午死亡。

案2為新店區通報，86歲女性16日上午接種，身患為多重慢性病，17日出現發燒、四肢無力及嘔吐，18日早上死亡。

案3為新莊區通報，72歲男性，17日下午在洗腎中心接種，身患有腎臟疾病，18日出現發燒及疲倦，19日出現嘔吐，緊急送至台北醫院急救，當天下午死亡。

案4為板橋區通報，79歲女性18日上午接種，19日出現血壓低，身患多重慢性病， 20日至21日正常作息，22日早上發現死亡。

案5為新店區通報70歲男性，15日下午在洗腎中心接種，身患多重慢性病，16日至21日正常作息，22日早上死亡。

案6為板橋區通報，56歲男性，18日在洗腎中心接種，身患腎臟疾病，19日出現嗜睡及發燒，20日早上死亡。

衛生局說，接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統。至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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