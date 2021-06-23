疫苗殘劑供30歲以上民眾打 陳時中：傾向開放

為防民眾預約接種疫苗卻爽約，專家建議比照韓國，開放30歲以上民眾預約打殘劑。指揮中心指揮官陳時中坦言，傾向開放，但還需了解各縣市意見，執行面也需進一步討論。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各國紛紛加緊接種疫苗，但由於一瓶疫苗至少10人份，萬一民眾預約施打卻爽約，剩下的疫苗恐浪費掉。

因此有專家建議比照韓國推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上民眾事先預約，一旦有釋出的疫苗名額，就能立即候補，避免浪費。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中坦言傾向開放，但還需提到週五召開的全國防疫會議和各縣市討論，另外也有執行面問題、開放標準等問題有待解決。

因應各縣市疫情需求，指揮中心也將開放以專案方式造冊接種疫苗。陳時中舉例，像是雙北地區有遊民確診，地方政府就能提出計畫，在一定範圍內造冊，採專案接種。

另外，台灣美國商會今天建議政府制定籌措新台幣約10億元的疫苗基金，替民眾擬定終身疫苗接種計劃。

陳時中強調，台灣原本就有疫苗基金，但規模沒這麼大，也坦言早年就認為疫苗基金有其必要，在疫情期間也會比較受重視，一旦到了沒疫情時籌措就有困難。

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