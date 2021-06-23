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【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

9成盼選疫苗 專家：施打序應下放地方

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

「每個人都要打疫苗，但不是只能打政府指定的疫苗！」中華民國防疫學會理事長王任賢強調，疫情下民眾有接種疫苗的義務，但選擇「打哪種疫苗」的選擇權應留給民眾，因此採購疫苗時，一定要量大於人口數，並改採中央、地方分權施打的策略。

優先群分兩類即可

國民黨委外進行的民調顯示，近六成五(64.7%)的民眾擔心，自己或家人在短時間內無法施打到疫苗，其中有43.7%更表示「非常擔心」，且不論政治立場民眾大多認為，政府應進口足夠的國際認證疫苗，讓民眾自由選擇接種的新冠肺炎疫苗廠牌，且認同比例近九成(87.9%)。

至於疫苗接種次序部分，王任賢建議，應該安排疫苗接種優先順序兩類，「第一類是醫護與最容易死的人、有心肺疾病者、65歲以上老人與孕婦，第二類就不要分了，因為每個人都有社區活動、都可能會感染，哪個人沒有風險！把第一風險打完，疫苗就直接依照人口，分到地方，依照地方需求施打，這就是標準中央地方分權的做法。」

關於外國疫苗採購部分，國民黨文傳會主委王育敏指出，近日菲律賓總統杜特蒂才大手筆採購 4000 萬劑輝瑞、俄羅斯、科興、莫德納、AZ疫苗，並與 Novavax 積極接觸，呼籲政府應更積極地提供台積電、鴻海、慈濟等協助採購疫苗的組織行政協助，同時與其他外國廠商簽約採購並催促已簽約廠商交貨。

三期試驗一定要做

國產疫苗的部分，，48%民眾表示，對於國產疫苗的保護力沒有信心，而表示有信心的民眾佔為44%，且超過八成的民眾認為「國產疫苗應該要完成三期期中實驗，證明有防護效果，才能讓全民施打。」

對於民調結果，王任賢指出，台灣民眾對於國產疫苗的判斷是相當理性的，並強調三期臨床試驗代表的是保護力，也是人民對疫苗的信賴度的依據，高端疫苗若未進行第三期試驗，恐怕會步上德國產的新冠肺炎疫苗CVnCoV、實際保護效力僅有47%，最終失敗的後塵。

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