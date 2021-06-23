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【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

指揮中心拍板 遊民應地方需要採專案接種

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆謝承恩／台北即時報導
接種對象更新版本。圖／指揮中心提供
接種對象更新版本。圖／指揮中心提供

美國贈台莫德納疫苗，第一批配送110萬劑，將於7月1日起開始分送至各縣市，屆時不限廠牌，可自由挑選；開放對象則包括第一至八類接種對象以及需接種第二劑疫苗者。其中第七類維持國家安全及社會機能正常運作者，指揮官陳時中表示，這些對象都須經由主管機關認定造冊，今也決定因應地方需要，遊民可採專案方式接種。

昨天指揮中心宣布第七類對象，除了已陸續配送的國防軍事相關人員，包括高鐵、台鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員，以及各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員，以及第一線處理大體之相關工作人員，都納入下一波優先施打對象；其中特別包括北北基桃計程車司機。

陳時中表示，第七類對象經由主管機關認定跟造冊，相關人員有需要，可跟主管機關提出，會再詳細討論。上午在防疫會議雙北等縣市遊民接種的需要，因此裁示了因應地方政府控制的需要，合理範圍內可自行調控採取專案方式接種。

至於教師部分，不管高中職或補教老師及工作人員，因目前在停課因此未在這波開放名單，但陳時中承諾，一定會在下一波開放，請教育部造冊。

陳時中表示，第七類對象經由主管機關認定跟造冊，相關人員有需要，可跟主管機關提出，會再詳細討論。圖／取自直播畫面
陳時中表示，第七類對象經由主管機關認定跟造冊，相關人員有需要，可跟主管機關提出，會再詳細討論。圖／取自直播畫面

新冠疫苗

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