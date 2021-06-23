【重磅快評】當乞討成為國力 無能政府也能理直氣壯

立陶宛應蔡政府要求，「捐贈」兩萬劑AZ疫苗。應人所求的給予，是捐贈，也是一種施捨。無論那一種，受贈者都心懷感激，但一個文明人除了會感恩，更要懂得知恥，若只知利用他人善良掩飾自身傲慢無能，特別是一個政府，那麼就是人民的悲劇。

立陶宛人口近 280萬，去年疫情嚴重時，獲台捐贈十萬口罩，但十月後就開始積極採購疫苗，目前已完成合約包括AZ：186萬劑；嬌生：120萬劑；BNT：124 萬劑；Moderna：50 萬劑； Novovax：60 萬劑（預計第三季上市）。若加上年底可能上市的法國賽諾非，及最近三期解盲失敗的CureVac，總計有780萬劑。

上個月初，立陶宛捐贈疫苗給烏克蘭、摩洛多瓦及喬治亞，當時該國訂購疫苗到貨情況是：AZ：43.5萬；嬌生：10.8萬；BNT：71.7萬；Moderna：10.5萬。已接種約104萬劑，全國接種一劑者達26%，兩劑者12%。政府已展開後績訂購計畫。反觀台灣，晚訂貨不說，自購到貨不到百萬，接種比例率更是不及。

人家抗疫成績有數據，蔡政府只有「+0」神話，不知外交官員向立陶宛開口時，有沒有臉紅羞慚？更令人民心寒不堪的是，立陶宛先前捐贈的三國，人均GDP都只有台灣十分之一，甚至不到，立陶宛超過兩萬美金，對前蘇聯加盟國、共產國家伸援手理所當然，但這三國總共獲得不到兩萬劑；但台灣呢？在蔡政府英明領導下，防疫舉世肯定，經濟成長號稱四小龍之首，人均GDP超過三萬美金，拿人家兩萬劑疫苗啊!

厲害了，我的國，人民納稅錢都用到那裡去了？買疫苗買到向小國開口伸手，還跟窮國搶大餅。蔡總統對「疫苗乞丐」之稱大發雷霆，難道要說台灣「得道多助」嗎？

民進黨副秘書長林鶴明痛批，在野黨操作疫苗犧題，就是美方官員說的「台灣面臨越來越大的政治和軍事壓力」，黨政要員齊稱華府增援是因「台灣政治疫情比肺炎疫情更嚴重」。但諷刺的是，到貨率最差的不就是美國國務院支持的Moderna？立陶宛因歐盟趕上訂貨第一班車，台灣替美國守抗中前線，不僅沒被優先供貨，還要民意沸騰動搖蔡政府，美國爸爸才五百里加急送三倍疫苗，這份援助是救無能聽話的政權還是救台灣人，不言自明。

綠營不只厚顏向小國要「捐贈」，還聲稱拿的是「反共疫苗」，拿中共作乞討藉口，這個荒唐邏輯讓人苦笑到想流淚。中共威脅如此巨大，政府治國更應如履薄冰，卻如此傲慢怠惰，置人民於世紀病毒襲擊之下；當大難臨頭，高官束手無策對外四處乞援，對內還能理直氣壯壓制異議，莫非乞討也是一種可堪自傲的國力？

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