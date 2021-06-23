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同島不同命 王鴻薇：疫苗不夠排不到 9月有辦法開學？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／市議員王鴻薇提供
圖／市議員王鴻薇提供

行政院昨天宣布7月1日起擴大開放COVID-19疫苗接種對象，包括郵差、北北基外送員、賣場收銀人員及65歲以上老人等。但台北市議員王鴻薇質疑，這波開放還有幼兒園、國小安親班教育人員，但高中職以下教師仍未被排入，這樣9月真的有辦法開學嗎？

王鴻薇表示，這次在台北市的疫苗施打，有許多校園臨時被徵用做為施打站，更有校長、主任、教職員等也到現場支援，曝露在高風險中。而這些教職人員，現在到第一線支援都還排不到疫苗，未來9月若全面復學面對學童，更是一大隱憂。

王鴻薇指出，這波疫苗開放，也持續接到許多基層民眾的陳情，政府分了那麼多類施打排序，但對打不到疫苗的民眾來說，都是欲哭無「類」。

王鴻薇說，會出現這些亂象，也一再顯示了政府疫苗採購不足的事實，需要分那麼多類別排序施打，就是因為我們疫苗根本不夠，她也要求北市府，應該繼續積極爭取高中職以下教師施打疫苗，而被徵用為施打站的校園，也應該要加強清消，為未來復學做好準備。

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