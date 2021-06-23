疫苗殘劑打教職員被指有特權 北市教育局:對校方不公平

全國陸續開放疫苗接種身分，各地學校受到徵用成為接種站，學校校長、老師也到現場協助當起志工，但北市關渡國中卻遭質疑，為何疫苗殘劑是由校長、主任等高階行政職接種，該校喊冤，表示是依據政府的相關規定。北市教育局也認為，此種質疑對學校「不公平」，殘劑使用接由醫療院所和現場督導長官同意，應要尊重校長裁量權。

先前曾有士林區的洗腎中心，因為沒公文不敢使用殘劑而丟棄，台北市長柯文哲在記者會不斷重申，疫苗殘劑授權各醫療院所使用，並下行政命令避免浪費。

北市教育局副局長陳素慧表示，學校配合醫療院所設接種站，供場地與人員替民眾服務，質疑學校實在「不公平」。由於關渡醫院有收到衛生局通令，各醫療院所不可以丟棄殘劑，因此若有預約者未到等因素，殘留下的幾劑疫苗，都是由醫療院所、現場督導長官也就是校長，一起安排殘劑施打順序。

陳素慧表示，因為是殘劑數量不可預測，各接種站現場工作人員多，人員接種殘劑的先後順序，無論是工友先、主管先應尊重校長裁量權，這已是接種站的通案情況。

台北市國小校長協會呼籲，所有借出場地作為打疫苗場所的學校，如果人員真的都「持續」在現場協助，應該比照醫院防疫人員，優先施打，同時也是為了落實不浪費疫苗，符合市府規範。

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