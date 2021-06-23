快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打完新冠肺炎疫苗當心過敏 出現4症狀應就醫

中央社 / 台北23日電
打完新冠肺炎疫苗出現皮膚症狀該怎麼辦，醫師表示，根據國際經驗，接種完數天內出現手臂紅腫、疼痛都算常見，但若冒紅疹、蕁麻疹、臉唇腫脹或有灼熱感，則務必儘速就醫。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
打完新冠肺炎疫苗出現皮膚症狀該怎麼辦，醫師表示，根據國際經驗，接種完數天內出現手臂紅腫、疼痛都算常見，但若冒紅疹、蕁麻疹、臉唇腫脹或有灼熱感，則務必儘速就醫。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

打完新冠肺炎疫苗出現皮膚症狀該怎麼辦，醫師表示，根據國際經驗，接種完數天內出現手臂紅腫、疼痛都算常見，但若冒紅疹、蕁麻疹、臉唇腫脹或有灼熱感，則務必儘速就醫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，疫苗接種對象也逐步擴大，未來可能會有愈來愈多人接種疫苗後出現不良事件，常見不良事件包括發燒、頭痛、全身痠痛，另有部分民眾會出現施打部位的局部注射反應。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐今天表示，很多民眾打完疫苗當天或隔天，手臂會出現紅腫、疼痛、壓痛等「局部注射反應」，接種不同技術製作的疫苗，出現各種皮膚反應的比例也各不相同。

蔡長祐說，知名期刊「刺胳針」（Lancet）4月刊出的最新研究指出，英國研究團隊蒐集去年12月至今年3月間、該國約62萬多人接種2劑輝瑞BNT或1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，出現紅、腫、熱、痛、癢、瘀青、壓痛、腋下淋巴腺腫等皮膚局部副作用的情形。

研究顯示，接種第一劑BNT疫苗後，約有71.9%接種者出現皮膚症狀，第2劑後約有68.5%；接種第一劑AZ疫苗者則有約58.7%出現皮膚症狀。

蔡長祐指出，進一步分析，出現皮膚症狀的個案以女性及小於55歲民眾占大多數，其中以壓痛症狀最多，大多在接種1到2天後消失；另有少數對疫苗過敏者，會出現如皮膚紅疹，灼熱感或臉部、嘴唇腫脹。

蔡長祐表示，美國皮膚科醫學期刊（JAAD）今年4月也發表一篇414人施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析，其中最常見的5種紅疹分別為延遲型大型局部反應、局部注射處反應、蕁麻疹、麻疹樣紅疹、肢端紅痛症等。

另有少數會出現凍瘡樣病灶、填充物注射處紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等。

蔡長祐提到，如果接種疫苗7到8天後手臂腫一大包，又腫又熱、又痛又癢，這就是「延遲型大型局部反應」，又稱為「新冠手臂」，這種情形是mRNA疫苗特有的皮膚反應，大部分的人會在4天左右消退，目前推測可能是對疫苗中的賦形劑過敏。

蔡長祐說，這種症狀在第2劑疫苗後還是可能出現，但出現的時間較快，消退的時間也較快，這類皮膚反應有85%至90%出現在女性身上，約92%至94%是接受莫德納疫苗，但這種情形並不是接種第2劑疫苗的禁忌症。

蔡長祐提醒，民眾接種疫苗後若出現紅、腫、疼痛、壓痛等症狀，都可能在數天後自然消失，但如果紅腫疼痛持續或出現皮膚紅疹，灼熱感、臉部及嘴唇腫脹，甚至蕁麻疹等情形時，務必儘速就醫診斷治療。

新冠疫苗

延伸閱讀

影／嘉縣再傳2人接種疫苗後死亡 檢將解剖確認死因

專家：快著手準備！今年秋天需打第3劑疫苗

Delta變種病毒有多難纏！專家憂秋季恐現感染潮 疫苗有多少保護力？

立陶宛送台灣疫苗不只為報恩 律師曝兩國連結：歷史太像了

相關新聞

桃45歲里長裝6支心導管支架 打AZ發燒17天後過世

桃園市傳出里長疑打完AZ疫苗後身體不適過世，復興區公所秘書周星文轉述家人說明指出，澤仁里長陽國榮5月19日打AZ疫苗，當...

疫苗順序第7類不斷解壓縮 高思博：造成相對剝奪感

隨著新冠肺炎疫情病例逐漸減少，出現解封的聲音，國民黨中常委高思博在網路直播上認為，在疫苗還未達到群體免疫效果之前，應謹慎...

和鴻海、台積電一樣都選BNT 慈濟基金會說明3理由

慈濟基金會積極協助台灣取得疫苗，今天有新進展，執行長顏博文、副執行長長何日生等人，今天上午9時到衛福部食藥署送出專案輸入...

同島不同命 王鴻薇：疫苗不夠排不到 9月有辦法開學？

行政院昨天宣布7月1日起擴大開放COVID-19疫苗接種對象，包括郵差、北北基外送員、賣場收銀人員及65歲以上老人等。但...

特權打疫苗頻傳 鄭麗文：疫苗接種序應由獨立單位決定

國內新冠肺炎疫苗短缺，優先施打順序屢遭質疑。國民黨團書記長鄭麗文今表示，中央流行疫情指揮中心公布的施打序第二類「維持防疫...

全國累計622名學生確診 大專教師爭取納疫苗優先對象

教育部今天公布最新統計，全國累計622名學生確診，包括大專校院208人、高中98人、國中98人、國小152人、幼兒園66...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。