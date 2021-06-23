立陶宛外長轉貼台灣插畫家作品 湧進感謝文洗版臉書

立陶宛昨(22)日宣布將捐贈台灣兩萬劑疫苗，消息一出後，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特談論此事，並說很驕傲立陶宛能用小小行動鞏固與台灣的情誼，並說「熱愛自由的人應彼此照應」，他在臉書分享由台灣插畫家《蠢羊與奇怪生物》的作品「致敬」，讓《蠢羊與奇怪生物》插畫家昨天也透過臉書表達驚喜之情。

《蠢羊與奇怪生物》昨晚也在臉書PO文：「是那位X超帥的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯貼出了我的漫畫」、「謝謝黃偉哲市長深夜通風報」，他坦言，本來畫完分鏡要去睡了，結果現在激動得不知如何是好！「我英文破無法表達心中奔騰意思」。

該兩格漫畫以象徵台灣的黑熊，與象徵立陶宛的白鸛對話聯想，第一格是黑熊將整箱口罩贈與白鸛，並鼓勵牠：「要快點好起來一起對抗病毒」；第二格則象徵台灣目前的處境，人人戴口罩被疫情侵襲時，白鸛便回贈台灣當前急需的疫苗。圖中還提及「2020年，台灣贈出許多口罩，其中捐贈給立陶宛10萬個口罩。2021年，人口只有台灣10/1的立陶宛拍板，將捐贈台灣2萬劑疫苗。」

藍斯柏吉斯在臉書分享《蠢羊與奇怪生物》的作品，並稱：「政府決定向台灣捐贈疫苗後，我們收到了各種感謝，還有圖畫」。該PO文湧進將近兩千則留言，逾1.2萬人按讚，台灣網友以各式各樣的語言對立陶宛稱謝，其中台大醫師施景中也留言：「謝謝你，立陶宛」，有人回應：「感謝貴國捐贈台灣疫苗， 對我們國家的幫助很大，立陶宛是台灣真正的朋友，謝謝」。感謝文一夕洗版藍斯柏吉斯的臉書之餘，也有不少人衷心期盼疫情能快點退散。

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