快訊

中火取得特照 盧秀燕痛批獨裁特權「蔡政府能相信嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛外長轉貼台灣插畫家作品 湧進感謝文洗版臉書

聯合新聞網 / 綜合報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 歐新社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 歐新社

立陶宛昨(22)日宣布將捐贈台灣兩萬劑疫苗，消息一出後，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特談論此事，並說很驕傲立陶宛能用小小行動鞏固與台灣的情誼，並說「熱愛自由的人應彼此照應」，他在臉書分享由台灣插畫家《蠢羊與奇怪生物》的作品「致敬」，讓《蠢羊與奇怪生物》插畫家昨天也透過臉書表達驚喜之情。

《蠢羊與奇怪生物》昨晚也在臉書PO文：「是那位X超帥的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯貼出了我的漫畫」、「謝謝黃偉哲市長深夜通風報」，他坦言，本來畫完分鏡要去睡了，結果現在激動得不知如何是好！「我英文破無法表達心中奔騰意思」。

該兩格漫畫以象徵台灣的黑熊，與象徵立陶宛的白鸛對話聯想，第一格是黑熊將整箱口罩贈與白鸛，並鼓勵牠：「要快點好起來一起對抗病毒」；第二格則象徵台灣目前的處境，人人戴口罩被疫情侵襲時，白鸛便回贈台灣當前急需的疫苗。圖中還提及「2020年，台灣贈出許多口罩，其中捐贈給立陶宛10萬個口罩。2021年，人口只有台灣10/1的立陶宛拍板，將捐贈台灣2萬劑疫苗。」

藍斯柏吉斯在臉書分享《蠢羊與奇怪生物》的作品，並稱：「政府決定向台灣捐贈疫苗後，我們收到了各種感謝，還有圖畫」。該PO文湧進將近兩千則留言，逾1.2萬人按讚，台灣網友以各式各樣的語言對立陶宛稱謝，其中台大醫師施景中也留言：「謝謝你，立陶宛」，有人回應：「感謝貴國捐贈台灣疫苗， 對我們國家的幫助很大，立陶宛是台灣真正的朋友，謝謝」。感謝文一夕洗版藍斯柏吉斯的臉書之餘，也有不少人衷心期盼疫情能快點退散。

新冠疫苗 立陶宛 疫苗 插畫家

延伸閱讀

立陶宛將捐我2萬劑AZ

立陶宛2萬劑AZ捐贈台灣 9月底前運到

立陶宛將贈AZ疫苗 學者：等於在提醒中國大陸

立陶宛擬贈我疫苗 朱立倫：熱愛自由的人們應互相關照

相關新聞

立陶宛外長轉貼台灣插畫家作品 湧進感謝文洗版臉書

立陶宛昨(22)日宣布將捐贈台灣兩萬劑疫苗，消息一出後，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特談論此事，並說很驕傲立陶宛能用小小行動鞏固與台灣的情誼，並說「熱愛自由的人應彼此照應」，他在臉書分享由台灣插畫家《蠢羊與奇怪生物》的作品「致敬」，讓《蠢羊與奇怪生物》插畫家昨天也透過臉書，表達驚喜之情。

影／嘉縣再傳2人接種疫苗後死亡 檢將解剖確認死因

嘉義縣梅山鄉57歲吳姓婦人本月18日施打AZ疫苗後，隔日身體不適送醫，經開刀救治後病危，家屬前晚將吳女帶回家中拔管；另8...

整理包／孕婦打新冠疫苗 周產期醫學會5大問題解析

自昨天起，開放全台孕婦可以接種新冠疫苗，並有AZ及莫德納二種疫苗品牌可以選擇，不過，長者開始接種疫苗後，不斷傳出接種後死...

慈濟出手！今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

慈濟基金會積極協助台灣取得疫苗，備齊相關申請文件，上午9時由執行長顏博文、副執行長何日生、律師陳昱瑄等人，親送到衛福部食...

立陶宛送台灣疫苗不只為報恩 律師曝兩國連結：歷史太像了

波羅的海三國之一的立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓國人相當驚喜，也好奇這個跟我國往來不特別密切的國家，怎麼會突然伸出援手？知名律師呂秋遠評論此事，指出是彼此相似的歷史背景，牽起了兩國的情誼。

第六類孕婦可經醫師評估 選擇要接種AZ或莫德納

中央流行疫情指揮中心宣布，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，經考量孕婦為新冠肺炎感染後容易產生嚴重併發症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。