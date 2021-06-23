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立陶宛送台灣疫苗不只為報恩 律師曝兩國連結：歷史太像了

聯合新聞網 / 綜合報導
立陶宛在獨立之前經歷過長達200多年的亡國歲月，也曾被蘇聯併吞。 美聯社
立陶宛在獨立之前經歷過長達200多年的亡國歲月，也曾被蘇聯併吞。 美聯社

波羅的海三國之一的立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓國人相當驚喜，也好奇這個跟我國往來不特別密切的國家，怎麼會突然伸出援手？知名律師呂秋遠評論此事，指出是彼此相似的歷史背景，牽起了兩國的情誼。

我國曾在去年送給立陶宛10萬片口罩，如今立陶宛「湧泉以報」，成為第一個捐疫苗給台灣的歐盟國家。該國外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也在推特中寫道，雖然數量不多，但他感到驕傲，「熱愛自由的人民應該要彼此照顧」。

呂秋遠對此在臉書上發文，提到立陶宛面積約台灣的兩倍大，人口僅約280萬人，發展指數很高，是東歐穩定成長的國家，然而他們在獨立之前，曾經歷長達兩百多年的亡國歷史。

他指出，早在13世紀就有立陶宛大公國，但他們在18世紀遭瑞典攻佔，後來陸續被俄羅斯、普魯士、奧地利瓜分，還被納入俄羅斯帝國。第一次世界大戰時，先被德國佔領，短暫獨立後又旋即被波蘭併吞；到了二戰期間，則被德國和蘇聯輪流出賣，戰後再遭蘇聯併吞，納入共產蘇維埃，直到1991年才獨立出來。呂秋遠分析道，正因為這段經歷，立陶宛「對於共產主義中國，應當有更深的體會」。

立陶宛獨立之後與台灣交流並不熱絡，甚至沒有在彼此的首都設使館，直到今年5月才宣布今年將在台灣開設貿易代表處。呂秋遠認為維繫距離遙遠的兩國情誼的，並非10萬片口罩或2萬劑疫苗而已，「我們有相似的歷史背景、共通的文化價值，這是任何地緣政治都很難取代的。」

他並表示，為了感謝藍斯柏吉斯部長和立陶宛人民的大恩大德，「以後如果有立陶宛人要打離婚訴訟，我一定免費幫忙」。最後還打趣補充道，雖然解封後想優先去日本玩，但聽說立陶宛「正妹非常多」，他會再想想。

立陶宛在5月宣布退出中國與中東歐國家的跨區域合作機制「17+1」，藍斯柏吉斯受訪時表示，東歐與北京的合作機制，對立陶宛「幾乎沒有帶來任何好處」。當時中國大陸媒體分析，在美中緊繃、俄中走近的雙重因素下，立陶宛對中國的疏離感增強，甚至走向反中、抗中。

外交部長藍斯柏吉斯。 路透
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新冠疫苗 立陶宛 呂秋遠 AZ疫苗 蘇聯

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