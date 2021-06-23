慈濟出手! 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

慈濟基金會積極協助台灣取得疫苗，備齊相關申請文件，上午9時由執行長顏博文、副執行長何日生、律師陳昱瑄等人，親送到衛福部食藥署，完成送件程序，預計購買500萬劑BNT德國原廠疫苗，希望早日購得，提供台灣民眾施打。

對於近日傳出總統府21日上午曾致電關切慈濟申請購買疫苗送件的事宜，顏博文也再次澄清，慈濟在21日並沒有接到總統府的來電。他表示，及時且足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，一切依照政府相關規定辦理，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，協助台灣早日度過這場疫情。

慈濟基金會今天表示，為協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日已依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

基金會指出，佛教慈濟慈善事業基金會對於協助台灣取得疫苗的努力極為積極。慈濟基金會顏博文執行長提及，有關慈濟對新冠疫情的疫苗取得，從台灣疫情開始嚴重，慈濟陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，今天能夠正式送件要感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持、各界善心企業與人士的敦促和護持，以及有志一同夥伴的相互堅持與努力。

基金會表示，不只採購疫苗，這次疫情爆發後，慈濟立即擴大啟動防疫物資支援及生活紓困兩項計畫，編列超過10億元提供全台醫療物資採購及疫急紓困，支援中央及各地方政府第一線防疫人員，同時資助在全台各縣市架設25座篩檢站，又主動提供全省15座靜思堂做為疫苗施打的場所，維護民眾的安全與健康。 慈濟基金會執行長顏博文今天上午到食藥署送件，申請專案採購500萬劑BNT疫苗，供國人施打。圖／慈濟基金會提供 慈濟基金會執行長顏博文（左）今天上午9時到食藥署送件申請採購500萬劑BNT疫苗。圖／慈濟基金會提供

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