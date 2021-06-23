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影／嘉市孕媽打疫苗可選莫德納或AZ 醫院衛生局可預約

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉市孕媽打疫苗可選莫德納或AZ，即日嘉基、聖馬等4醫院、衛生局都接受預約。記者卜敏正／攝影
嘉市孕媽打疫苗可選莫德納或AZ，即日嘉基、聖馬等4醫院、衛生局都接受預約。記者卜敏正／攝影

嘉義市日前獲配第二批日本捐贈AZ疫苗4600劑，自6月20日至22日完成第二波疫苗接種，包括中央在地方檢疫、第一線工作人員、75歲以上長者，昨天還有及鄰長、長照機構人員施打，市長黃敏惠也宣布，孕媽媽可向嘉義基督教醫院等四家醫院及衛生所預約接種，並可和醫師討論，莫德納或AZ擇一接種。

中央流行疫情指揮中心將孕婦納入第六類疫苗接種對象，黃敏惠昨也宣布，即日起嘉義市孕媽媽可向嘉基醫院、天主教聖馬爾定、台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院及東西區衛生所，預約接種新冠疫苗，接種時請攜帶孕婦健康手冊，與醫師討論風險與接種效益，就莫德納或AZ擇一接種，安全最重要。

黃敏惠日前宣布，鄰長屬防疫第一線人員、應優先施打，經造冊後昨有497名鄰長接種，東區短竹里鄰長賴昇宏接種後直言，「我們安全了，民眾才更放心！」

賴昇宏表示，市府和地方民眾的溝通，單單靠里幹事和里長，是沒有辦法完全做到的，鄰長就是扮演協助的角色，成為推廣疫苗政策的橋梁，將這條線連接好。

「民眾也支持鄰長施打疫苗！」他說，事實上鄰長做的事不只是幫忙發傳單、溝通，許多第一線準備施打疫苗長者，對於如何上網登記預約接種疫苗都相當困惑，透過鄰里長幫忙，才能夠協助上網預約，他接觸到的民眾對於鄰長先打疫苗都表支持，直言鄰長安全了，才能減少大家染疫風險。

嘉義市政府表示，連續三日共3487人接種，佔4600劑的75.80%，剩餘1000多劑將提供給住宿型長照機構住民及其照護者施打，市府也提醒市民接種疫苗後多休息、多喝水，疫苗接種黃卡務必妥善保存，以利於日後接種第二劑。

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