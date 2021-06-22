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遭北市府罰230萬元 禾馨醫療將提申訴

中央社 / 台北22日電

台北市副市長黃珊珊今天表示，禾馨醫療違規替非優先接種對象施打新冠肺炎疫苗，將開罰新台幣230萬元。禾馨醫療表示，將依法主張及維護自身權益，提出申訴。

黃珊珊今天說，禾馨醫療旗下4診所違規替81名非優先接種對象施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，共開罰新台幣230萬元，並終止疫苗合約診所資格。

禾馨醫療對此表示，就北市府所為行政處分涉及禾馨醫療權益者，將依法主張及維護權益，提出申訴，盼北市府及社會大眾回歸原始初衷，秉持透明公開原則，調查該調查的對象，以正視聽。

禾馨醫療表示，禾馨醫療營運長林思宏昨天已經表示，對於整起事件將不再回應，後續各項細節交由禾馨醫療律師處理。

林思宏在北市府防疫記者會後於臉書發文表示，不是禾馨不幫懷孕的大家打疫苗，而是北市府已經規劃好了，孕婦要到21家醫院施打疫苗，請大家乖乖配合；並在文末強調，「這次不是用北市的先進預約系統，要用各家醫院的喔」。

台北市政府表示，小禾馨小兒專科診所接種168人，其中3人違規，裁罰30萬元；禾馨民權婦幼診所接種437人，其中14人違規，裁罰50萬元；小禾馨士林小兒專科診所接種79人，其中18人違規，罰50萬元；小禾馨懷寧小兒專科診所接種306人，其中46人違規，裁罰100萬元。

新冠疫苗

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