醫護作戰要更好的鋼盔 醫師公會籲開放疫苗混打

新冠肺炎疫苗陸續抵台，國內莫德納疫苗數量已超過AZ疫苗，醫師公會全聯會今天表示，打AZ疫苗後追加莫德納疫苗，保護力更佳，呼籲指揮中心應盡快研議疫苗混打，提升醫護防護。

醫師公會全聯會秘書長張必正提到，開放接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗初期，國內只有AZ疫苗，加上今年5月中旬本土疫情突然來襲，醫護人員要盡快打疫苗才能上戰場，如今醫護人員接種率已達8成以上，普遍都是打AZ疫苗。

張必正說，如今有保護效力更高的莫德納（Moderna）疫苗，且數量較多，隨著近期接種第2劑時間將屆，卻仍受限於中央流行疫情指揮中心規定，只能打同廠牌疫苗，「為何不能讓在戰場前線的戰士，換頂好一點的鋼盔？」

台大兒童醫院院長黃立民今天在台大醫院「COVID-19新冠肺炎疫苗知多少」記者會上，援引西班牙疫苗混打研究，比起打2劑AZ疫苗，AZ疫苗追加採mRNA技術的輝瑞BNT疫苗的人保護效力更佳，IgG抗體幾何平均值比起前者增加超過100倍，「數字已經不能再更好」。

張必正表示，目前每天醫師公會都會接到大量電話，許多第一線醫事人員強烈反映，希望第2劑可選擇同採mRNA技術的莫德納疫苗。醫師公會如同率領軍隊作戰，若不開放混打疫苗，如同要戰士拿著舊鋼盔作戰，恐難守住防線。

本土疫情嚴峻時刻，張必正說，第一線醫護人員絕對需要更周全的保護，才能守護國人健康，建議疫情指揮中心能盡速研議疫苗混打的可行性與具體做法，是全民之福。

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