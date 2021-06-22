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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

長者緩打潮新冠疫苗接種率7% 剩餘疫苗可跨單位施打

中央社 / 台北22日電

國內新冠肺炎疫苗15日起擴大接種，因不良事件頻傳，出現長者緩打潮，全國接種率7%。部分診所出現剩餘疫苗，確保不浪費，指揮中心允許剩餘疫苗可跨單位接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，疫苗大規模接種、提高疫苗覆蓋率是控制疫情關鍵。近期高齡長者接種疫苗後猝死事件頻傳，影響疫苗打氣。若民眾未依預約前往，疫苗開瓶後時效僅6小時，如果未湊足人數，疫苗就必須報廢丟棄。

每瓶疫苗可供至少10人施打，指揮中心發言人莊人祥昨天表示，剩餘疫苗要有後備機制，若找不到1至6類對象，可開放65歲以上造冊施打。指揮中心指揮官陳時中今天進一步說，未來傾向若A接種點有剩餘疫苗，可將疫苗轉運至施打人數較多的B接種點，確保疫苗不浪費。

據指揮中心統計，6月21日疫苗接種4萬8813人次，其中AZ疫苗接種3萬9592人次，莫德納（Moderna）疫苗接種9221人次。截至目前為止，累計接種161萬6384人次，接種率為7%；AZ疫苗接種154萬1941人次，莫德納疫苗接種7萬4443人次。

大量AZ疫苗及莫德納疫苗6月起陸續抵台，國內莫德納疫苗數量已超越AZ疫苗。雖衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天否決AZ、莫德納疫苗混打提議，但台大兒童醫院院長黃立民今天仍指出，疫苗混打國際趨勢，建議台灣參考。

對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午記者會中重申，國際混打疫苗資料，缺乏接種AZ疫苗後，接種莫德納疫苗相關資料，國際以接種AZ疫苗後，施打BNT疫苗居多，據資料顯示，副作用比例較高，但嚴重不良反應比例較低，且中和抗體效價較佳。

張上淳說，莫德納疫苗及BNT疫苗都是mRNA疫苗，考量疫苗來自不同廠家，希望有更嚴謹科學說明，需要其他佐證資料推論，所以國內ACIP專家小組決定，除接種AZ疫苗第一劑出現嚴重過敏反應者，暫時不開放一般民眾混打。

新冠疫苗

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