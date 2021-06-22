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孕婦到底能不能打疫苗？醫師建議：懷孕早期最好不要

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
孕婦到底能不能打疫苗？醫師建議：懷孕早期最好不要。圖／本報資料照片
孕婦到底能不能打疫苗？醫師建議：懷孕早期最好不要。圖／本報資料照片

懷孕媽媽到底可不可以打新冠肺炎疫苗？雲林傳出有媽媽在注射AZ疫苗後以母乳餵哺2個月大女嬰，發生猝死，引發恐慌，雖然目前國外資料認為孕婦如果要打疫苗，應以莫德納的安全性較高，但有婦產科醫師仍不健議孕婦打疫苗，也有醫師認為如果一定要打，懷孕早期並不合適，最好等到11-12周以後再打，不急於一時。

針對餵哺母乳的母親注射疫苗後，是否可能影響孩子、造成猝死，台南市多位婦產科醫師都表示，目前尚未有看過國外相關的案例報告，郭綜合醫院婦產部部長林大欽表示，新生兒原本就有一定的猝死風險，或是嗆奶等狀況，媽媽在打疫苗後餵母乳給孩子，孩子死亡，不一定能歸責於打疫苗。

懷孕婦女到底能不能打疫苗？因為新生兒猝死個案發生，引發不少孕婦的恐慌，擔心會影響孩子，衛生福利部台南醫院婦產部主任蔡永隆，有三十多年的行醫經驗，他表示，孕婦不管是打疫苗或是用藥都要非常小心，特別是胎兒在胚胎發育期、大約三個月前，對於外界的刺激相當敏感，很容易產生異變。

他表示，新冠肺炎目前全球大多都是緊急授權使用，並不是長期發展的成熟疫苗，像是子宮頸疫苗已發展成熟，但目前對於孕婦仍不建議注射，但哺乳期可以；而像是麻疹疫苗目前的建議是連還沒有懷孕、在準備懷孕的前3個月都不能注射，相關研究認為會影響胎兒心臟發育。雖然目前國外是認為可以打莫德納，但欠缺長期的臨床研究，「萬一生出畸型兒、孕婦要怪誰？」

他表示，國外相關研究證實胚胎容易受到外界影響，像是準備懷孕前5個月都不能照射X光，國外有案例，雙胞胎媽媽在懷孕前3個月照射X光，結果弟弟一個眼睛就張不開，影響到動眼神經，也有媽媽在懷孕時服用四環素抗生素，造成孩子骨頭發育異常，過去還認為孕婦喝一點紅酒沒關係，但新的研究認為酒精刺激即使量不大也可能造成過動兒。

林大欽也認為，新冠肺炎疫苗是新的東西，擔心會對胎兒產生影響，建議最好懷孕11-12周之後再打。

新冠疫苗 孕婦 懷孕 AZ疫苗

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